Premio Jean Piaget a Natilli: un modello di scuola e di pace

Il dirigente scolastico Giuseppe Natilli, figura di spicco dell’Istituto comprensivo ‘Igino Petrone’ di Campobasso, si è distinto con il prestigioso premio ‘Jean Piaget 2025’, riconoscimento conferito nell’ambito del 53° concorso nazionale ‘Eip Italia – scuola strumento di pace’.

La cerimonia, solenne e significativa, si è svolta nell’imponente cornice dell’auditorium della Biblioteca nazionale centrale ‘Vittorio Emanuele II’ di Roma, un luogo simbolo del patrimonio culturale italiano.

Il premio non è un mero atto di celebrazione, ma un’affermazione dei valori fondanti una leadership pedagogica illuminata.

L’assegnazione a Natilli testimonia una direzione didattica virtuosa, che trascende la semplice gestione amministrativa per abbracciare la complessità della comunità scolastica, stimolandone l’evoluzione e promuovendone l’eccellenza.

La capacità di innovare non è qui intesa come adesione acritica alle nuove tecnologie, ma come profonda riflessione metodologica, un ripensamento radicale dei percorsi di apprendimento, orientati a coltivare il pensiero critico e la creatività degli studenti.

L’impegno costante di Natilli nel diffondere una visione educativa improntata ai principi della “Dirigenza umanistica” sottolinea una pedagogia attenta alla persona, che valorizza le relazioni interpersonali, l’empatia e la responsabilità sociale.

L’educazione alla pace, elemento centrale del suo approccio, si configura come una formazione alla cittadinanza globale, che promuove il dialogo interculturale, la tolleranza e il rispetto per i diritti umani.

L’evento ha visto anche la celebrazione degli studenti dell’Istituto ‘Petrone’, autori del toccante componimento poetico ‘Costruire sicuro, costruire futuro’, vincitore del premio nazionale Eip sicurezza a scuola.

Le parole di Natilli, commosse e partecipate, hanno colto l’essenza di un percorso educativo condiviso: un riconoscimento non personale, bensì espressione del lavoro sinergico di docenti, studenti, famiglie e personale scolastico.

Un’istituzione viva, capace di nutrire la passione per la conoscenza, di stimolare la curiosità e di accendere il sogno di un futuro migliore.

L’innovazione, secondo Natilli, risiede nella capacità di cambiare prospettiva, di intravedere nuove possibilità, di costruire ponti tra sapere e sentire, tra ragione e immaginazione.

È in questa dialettica che si apre la strada verso un futuro che sia veramente degno di essere costruito.