Proteste al Responsible Hospital: stipendi al collasso, rischio sciopero

Il 21 ottobre, il personale del Responsible Hospital di Campobasso, presidiato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, ha manifestato con un sit-in un dissenso profondo e pluridimensionale.

La protesta, che si è concretizzata con una successiva fiaccolata volta a sensibilizzare la cittadinanza, non si limita a una mera rivendicazione salariale, ma incarna un campanello d’allarme sulla tenuta stessa di un’istituzione che, per decenni, ha rappresentato un pilastro fondamentale del sistema sanitario regionale.

Al cuore della disputa risiedono problematiche cruciali: la parziale liquidazione degli emolumenti relativi al mese di agosto, l’assenza di rimborso delle ritenute IRPEF e, con gravità crescente, l’incompleto versamento degli stipendi di settembre.

Questi inadempimenti, accumulati nel tempo, hanno generato un clima di crescente incertezza e profonda demoralizzazione tra i lavoratori, esposti a un carico di stress lavorativo insostenibile e a una precarietà che ne compromette la dignità professionale.

L’incontro tra le rappresentanze sindacali e il personale ha evidenziato una situazione di profonda difficoltà economica che investe l’intera struttura.

Ben oltre la mera questione retributiva, emergono interrogativi sulla governance, sulla sostenibilità finanziaria e sulla capacità del Responsible Hospital di garantire la continuità dei servizi essenziali alla comunità.

La protesta non è quindi solo una difesa di diritti individuali, ma una lotta per preservare un patrimonio sanitario e sociale di inestimabile valore.

Le organizzazioni sindacali anticipano la possibilità di ricorrere a forme di lotta più incisive, come lo sciopero generale, se non si dovesse giungere a soluzioni concrete e durature.

La fiaccolata, simbolo di speranza e di determinazione, vuole accendere i riflettori su una situazione che rischia di compromettere la salute e il benessere di un’intera comunità, sollecitando un intervento tempestivo e risolutivo da parte delle istituzioni regionali e dei soggetti coinvolti.

La vicenda del Responsible Hospital si configura, dunque, come un caso emblematico delle fragilità che affliggono il sistema sanitario, richiedendo un ripensamento complessivo delle politiche di gestione e di finanziamento delle strutture sanitarie convenzionate.