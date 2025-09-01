Record di iscritti a Medicina: l’Università del Molise guarda al futuro.

L’anno accademico si apre all’Università del Molise con un segnale inequivocabile: un’affluenza record al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, testimonianza del crescente appeal dell’ateneo e delle sue scelte formative.

I 291 studenti presenti all’inaugurazione, ben al di sopra dei 192 posti disponibili, rappresentano un dato significativo in un contesto nazionale segnato da dibattiti intensi.

Il Rettore, Giuseppe Vanoli, ha affrontato direttamente la delicata questione sollevata a livello nazionale riguardo al ruolo delle istituzioni private nella preparazione al test di accesso.

La Ministra, esprimendo preoccupazioni relative all’equità e alla possibile distorsione del processo selettivo, ha avviato una riflessione che coinvolge l’intero sistema universitario.

Il Rettore ha riconosciuto l’importanza di tale discussione, sottolineando l’impegno dell’Università del Molise a garantire un accesso equo e trasparente per tutti i candidati.

L’occasione dell’inaugurazione ha offerto l’opportunità di illustrare l’evoluzione e il consolidamento dell’offerta formativa dell’ateneo.

L’Università del Molise si distingue per un approccio proattivo e orientato al futuro, che integra l’eccellenza nella formazione medica con un’ampia gamma di discipline innovative.

L’internazionalizzazione rappresenta una priorità strategica, con l’implementazione di tre nuovi corsi destinati a favorire lo scambio culturale e professionale.

Un’attenzione particolare è dedicata ai temi emergenti, come l’intersezione tra economia e salute pubblica, con la nascita di una nuova magistrale focalizzata su questi aspetti cruciali.

La riforma dei corsi di studio esistenti è un processo continuo, volto a renderli sempre più pertinenti e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro e alle evoluzioni tecnologiche.

Il corso di Lettere, ad esempio, amplia i suoi orizzonti per includere le arti contemporanee, con particolare riferimento al cinema, mentre i corsi di Comunicazione e Lettere esplorano le potenzialità dell’intelligenza artificiale, aprendo nuove prospettive per gli studenti.

Lo sguardo è rivolto al futuro, con progetti ambiziosi per l’ampliamento dell’offerta formativa.

La nascita di un corso di laurea in Ingegneria Informatica presso la sede di Termoli, prevista per il prossimo anno accademico, testimonia l’impegno dell’ateneo a rispondere alle crescenti richieste di competenze specialistiche in ambito tecnologico e digitale, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio molisano.

L’obiettivo è creare un polo universitario dinamico e all’avanguardia, capace di attrarre talenti e di generare opportunità di crescita per l’intera regione.