Riapre il bando a Campobasso: supporto triennale per famiglie con bisogni speciali

L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nell’ottica di un’allocazione ottimale delle risorse ancora a disposizione in seguito alla precedente iterazione del bando, ha deliberato la riapertura del processo selettivo per l’assegnazione di tre posizioni dedicate a figure di supporto triennale per famiglie.

L’intervento è specificamente orientato a individui in grado di fornire un sostegno mirato a persone che presentano disturbi dello spettro autistico, disturbi dello sviluppo neurologico derivanti da patologie rare o da cause organiche, o manifestano tratti autistici.

Questa iniziativa si configura come un investimento strategico nel tessuto sociale, riconoscendo la complessità delle sfide affrontate dalle famiglie che si prendono cura di persone con bisogni speciali.

L’obiettivo primario è promuovere l’inclusione sociale, l’ampliamento delle opportunità di partecipazione alla vita comunitaria e, ove possibile, il percorso verso l’autonomia e l’inserimento lavorativo.

Il contributo economico previsto, pari a 500 euro mensili per un periodo di 36 mesi, sarà erogato sotto forma di voucher.

Questa modalità consente ai beneficiari di scegliere in maniera autonoma i servizi e gli interventi più appropriati per le specifiche esigenze del proprio familiare, privilegiando percorsi educativi, socio-assistenziali e terapeutici personalizzati.

Si incoraggiano interventi che mirino a potenziare le capacità residue, a migliorare i livelli di autonomia personale e a favorire l’integrazione sociale e professionale.

La scelta di un voucher sistema sottolinea l’importanza di una risposta flessibile e centrata sulla persona, riconoscendo che le necessità possono variare significativamente da individuo a individuo e nel tempo.

L’Ambito Territoriale Sociale si impegna a monitorare l’utilizzo dei voucher e a fornire supporto ai beneficiari per ottimizzare l’efficacia degli interventi.

Si richiede ai candidati di presentare le domande entro le ore 12:00 dell’8 settembre.

Ulteriori dettagli relativi ai requisiti specifici, alla documentazione necessaria e alle modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e presso gli uffici competenti.

Si raccomanda un’attenta lettura del bando di riferimento per una comprensione completa delle procedure e delle condizioni di ammissibilità.