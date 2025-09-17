Ricorso al Consiglio di Stato: De Benedittis sfida la sentenza sul voto.

Il candidato sindaco di centrodestra, Aldo De Benedittis, ha formalizzato l’intenzione di adire il Consiglio di Stato, affidando ai propri legali la presentazione di un ricorso contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise.

La sentenza, emessa a luglio, aveva respinto una precedente richiesta di annullamento delle elezioni comunali di giugno 2024, elezioni che hanno visto l’affermazione di Marialuisa Forte, esponente del centrosinistra.

Il ricorso originario, presentato dal centrodestra, contestava la correttezza delle procedure elettorali, focalizzandosi su presunte irregolarità riscontrate nei verbali relativi al primo e al secondo scrutinio.

La decisione del TAR, secondo quanto affermato da De Benedittis, appare afflitta da criticità intrinseche, manifestandosi come illogica e contraddittoria in diverse aree cruciali.

Questa escalation legale si inserisce in un quadro più ampio di contestazioni riguardanti la trasparenza e la regolarità del processo elettorale.

Il ricorso al Consiglio di Stato rappresenta un tentativo di sottoporre nuovamente la questione a un esame giudiziario, auspicando una revisione della precedente pronuncia.

De Benedittis esprime la ferma convinzione che l’analisi approfondita della questione da parte del Consiglio di Stato possa portare a una conclusione diversa, dimostrando la violazione delle normative che regolano le elezioni.

Il ricorso mira a evidenziare potenziali lacune o interpretazioni errate che, a suo avviso, hanno inficiato la validità del risultato elettorale, sollevando interrogativi sulla corretta applicazione del diritto elettorale e sulla garanzia di un voto libero e inoppugnabile.

Si tratta, in sostanza, di una ricerca di giustizia amministrativa, volta a tutelare il principio di legalità e a ristabilire la fiducia dei cittadini nel sistema democratico.