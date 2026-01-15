Riforma scolastica in Molise: futuro tecnico e professionale.

Il sistema scolastico molisano si proietta verso il futuro con l’approvazione, a opera della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, guidata dalla Dott.ssa Mirella Nappa, di una riprogettazione strutturale e operativa dei percorsi formativi tecnici e professionali, destinati a decollare nell’anno scolastico 2026-2027.

Questo atto amministrativo, più che una semplice autorizzazione, rappresenta un tassello fondamentale di un’ambiziosa strategia nazionale volta alla modernizzazione dell’istruzione tecnica e professionale, con un’enfasi particolare sulla sinergia tra le istituzioni formative, le specificità del territorio e le esigenze del mercato del lavoro.

L’iniziativa si articola nell’attivazione di percorsi quadriennali, attentamente calibrati per rispondere alle richieste di competenze avanzate in settori chiave per l’economia regionale.

Si tratta di filiere produttive di primaria importanza, come l’agricoltura e l’enologia, che valorizzano la tradizione e l’eccellenza del patrimonio agroalimentare molisano, e l’ambito dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, pilastri del turismo locale.

In aggiunta, si punta a formare professionisti qualificati nei settori dei servizi socio-sanitari, sempre più cruciali per il benessere della comunità, e nell’area dell’amministrazione, della finanza e del marketing, elementi essenziali per la competitività delle imprese.

La rete formativa coinvolge un panorama diversificato di istituti scolastici, sia istituti statali che scuole paritarie, strategicamente distribuiti tra le province di Campobasso e Isernia, garantendo una copertura capillare del territorio regionale.

Questo approccio decentralizzato mira a rafforzare il legame tra la formazione e le realtà produttive locali, facilitando l’inserimento professionale degli studenti.

Il cuore della riforma risiede nella volontà di superare i modelli didattici tradizionali, offrendo agli studenti un percorso formativo caratterizzato da maggiore flessibilità, stimolo all’innovazione e una stretta aderenza alle reali necessità del mondo del lavoro.

Si prevede l’introduzione di metodologie didattiche attive, laboratori specialistici e progetti di alternanza scuola-lavoro, per consentire agli studenti di acquisire competenze pratiche e spendibili immediatamente.

L’implementazione concreta di questi percorsi formativi è condizionata all’effettivo interesse degli studenti, misurato attraverso il numero di iscrizioni, e alla disponibilità di risorse umane qualificate, tra docenti e personale tecnico, in grado di garantire un’offerta formativa di qualità.

Questo approccio pragmatico dimostra l’impegno delle autorità scolastiche a realizzare una riforma sostenibile, capace di rispondere alle aspirazioni degli studenti e alle esigenze del territorio, proiettando il Molise verso un futuro di crescita e sviluppo.