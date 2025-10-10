Riserva Rio Secco e Piana Palomba: un’oasi per la biodiversità molisana

La recente istituzione della Riserva Naturale “Rio Secco e Piana Palomba”, un intervento di tutela ambientale promosso dalla Regione Molise con decreto del 27 giugno, segna un passo significativo per la conservazione del patrimonio biologico isernino.

La gestione affidata alla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), attraverso una formale convenzione, sancisce un impegno concreto verso la valorizzazione e la salvaguardia di un ecosistema fragile e complesso.

L’area protetta, estesa su 210 ettari all’interno del territorio comunale di Macchiagodena, incarna un mosaico di ambienti naturali di notevole interesse.

La Piana Palomba, con le sue caratteristiche geomorfologiche uniche, offre un habitat cruciale per diverse specie di uccelli, mentre il Rio Secco, con la sua rete idrografica marginale, contribuisce alla biodiversità del sito.

L’affidamento della gestione alla Lipu, un’associazione con una solida esperienza nella protezione degli uccelli e degli habitat, rappresenta una scelta strategica.

I compiti assegnati non si limitano alla mera amministrazione dell’area protetta, ma includono un programma ambizioso di ricerca scientifica e di sensibilizzazione del pubblico.

La Lipu, tramite la sua sezione locale di Casacalenda, attiverà un corpo di volontari dedicati alla raccolta di dati, allo studio delle dinamiche ecologiche e alla valutazione dello stato di conservazione delle specie presenti.

L’impegno della Lipu si estende anche alla promozione di attività didattiche e divulgative, rivolte alle scuole, ai cittadini e ai visitatori.

L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza dell’importanza della riserva naturale, stimolando un rapporto di rispetto e responsabilità nei confronti dell’ambiente.

Si prevede l’organizzazione di escursioni guidate, laboratori naturalistici e incontri tematici, per favorire un’esperienza diretta e coinvolgente con la natura.

La tutela della Riserva Rio Secco e Piana Palomba non si limita alla conservazione della biodiversità, ma mira anche a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il turismo responsabile, l’agricoltura a basso impatto ambientale e la valorizzazione dei prodotti locali rappresentano opportunità concrete per creare un circolo virtuoso tra natura, economia e comunità.

La collaborazione tra la Regione, la Lipu, le amministrazioni locali e i soggetti economici presenti sul territorio sarà fondamentale per raggiungere questi obiettivi, garantendo un futuro prospero e sostenibile per la riserva naturale e per l’intera comunità molisana.

La riserva diventa così un laboratorio a cielo aperto per sperimentare modelli di gestione integrata che coniughino la conservazione della natura con il benessere sociale ed economico.