San Giuliano, 23 anni dopo: il peso del ricordo e l’impegno futuro.

Ventitrè anni sono passati da quel 19 novembre 2000, e il peso del ricordo ancora opprime San Giuliano di Puglia, un dolore collettivo che si rinnova ogni anno in un rituale di memoria e di impegno.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, nel commemorare la scomparsa dei ventisette bambini e della maestra Carmela Ciniglio, ha espresso un profondo senso di responsabilità istituzionale, intessendo il suo discorso attorno al concetto di un “mea culpa” necessario e continuo.

Non si tratta semplicemente di un atto di contrizione, ma di una presa di coscienza profonda: la tragedia della Jovine ha messo a nudo una fragilità strutturale del sistema, una lacuna nella protezione dei più vulnerabili, i bambini.

La sicurezza delle scuole non può essere considerata una conquista definitiva, bensì un obiettivo dinamico, in perenne evoluzione, che richiede un monitoraggio costante e un’aggiornamento continuo delle normative.

Il presidente Roberti ha sottolineato come il Molise, pur avendo compiuto sforzi significativi per garantire la sicurezza delle proprie strutture scolastiche, sia ancora distante dalla perfezione.

L’ammissione di questa distanza non è un segno di debolezza, ma un atto di onestà intellettuale e un invito all’azione.

La riflessione sul crollo della scuola Jovine non deve limitarsi alla verifica delle responsabilità individuali o alla ricostruzione degli eventi.

È essenziale, invece, trarre insegnamenti duraturi, sviluppando una cultura della prevenzione e della resilienza.

Ogni calamità naturale, come il terremoto che ha colpito San Giuliano, rappresenta un momento di cesura, un’occasione per ripensare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tra la vulnerabilità e la protezione.

La tragedia non ha riguardato solamente il piccolo paese molisano, ma ha scosso l’intera nazione.

Quei bambini erano figli di tutti, Carmela Ciniglio una madre per l’Italia intera.

Il dolore condiviso lega il Molise a un’esperienza nazionale, un monito costante per non dimenticare e per continuare a lavorare, con determinazione e rigore, per costruire un futuro più sicuro.

La Giornata della Memoria a San Giuliano non è solo un ricordo del passato, ma un impegno verso il futuro.

Ogni anno, il Consiglio Regionale si riunisce per ribadire che la memoria di quei bambini e della maestra Carmela Ciniglio non può essere cancellata.

Ogni disastro naturale ci impone di rivalutare le nostre procedure, le nostre conoscenze, la nostra capacità di anticipare e mitigare i rischi.

La ricostruzione non è solo fisica, ma anche culturale e sociale.

È una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare, un dialogo aperto tra istituzioni, esperti e cittadini.

Solo così potremo onorare la memoria di coloro che non ci sono più, trasformando il dolore in speranza e in azione.