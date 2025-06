San Salvo: Servizio sanitario estivo per i turisti a partire da luglio.

L’Amministrazione Comunale di San Salvo, guidata dal Sindaco Emanuela De Nicolis e dal Vicesindaco Eugenio Spadano, ha formalizzato l’attivazione del consueto servizio di assistenza sanitaria dedicata ai flussi turistici che animano il litorale salviese durante la stagione estiva. In continuità con l’impegno profuso negli anni precedenti e in coerenza con le direttive impartite dal Direttore Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Dott. Mauro Palmieri, l’iniziativa prenderà avvio il 1° luglio e si protrarrà fino al 31 agosto.Il servizio, garantito dalle 10:00 alle 18:00, si focalizza sulla risposta rapida ed efficiente alle esigenze sanitarie che possono presentarsi in un contesto di afflusso turistico elevato. L’unità operativa, composta da un’ambulanza allestita con attrezzature mediche di base, un infermiere qualificato e un autista soccorritore, assicurerà un intervento tempestivo in caso di emergenze, con la possibilità di coordinare e gestire eventuali trasporti verso il Presidio Ospedaliero di Vasto, garantendo così la continuità assistenziale.L’offerta sanitaria non si limita agli interventi urgenti. In caso di necessità non urgenti, la popolazione turistica potrà usufruire dei servizi offerti dai medici di famiglia regolarmente operanti sul territorio comunale, nel rispetto degli orari di ambulatorio previsti. Questa integrazione tra servizio dedicato e rete di assistenza primaria mira a ottimizzare l’utilizzo delle risorse e a garantire una copertura sanitaria completa e capillare.L’iniziativa, che rappresenta un elemento di valore aggiunto per l’accoglienza turistica, riflette l’impegno costante dell’Amministrazione Comunale a fornire servizi efficienti e sicuri per i visitatori. Si tratta di un’azione che contribuisce a consolidare la reputazione di San Salvo come destinazione turistica accogliente e attenta al benessere dei propri ospiti. La collaborazione con la Direzione Generale della ASL, che ha reso possibile questa iniziativa, è stata riconosciuta con un espresso ringraziamento, sottolineando l’importanza di questa sinergia per la tutela della salute e della tranquillità di tutti coloro che scelgono di trascorrere le vacanze sulla splendida costa di San Salvo. L’obiettivo primario è quello di offrire un’esperienza di soggiorno serena e priva di preoccupazioni sanitarie.