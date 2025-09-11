Sanità Molise: accordo con Neuromed per l’emergenza ictus

La sanità molisana rafforza la sua risposta all’emergenza ictus, siglando un accordo strategico con l’IRCCS Neuromed di Pozzilli.

Questa collaborazione, formalizzata attraverso una delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale, Giovanni Di Santo, si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di riorganizzazione della Rete Ictus, disciplinato dal decreto 100 della Struttura Commissariale.

Il protocollo d’intesa rappresenta un tassello fondamentale per l’ottimizzazione dell’assistenza a pazienti affetti da ictus, una delle principali cause di disabilità e mortalità a livello globale.

L’IRCCS Neuromed, riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua eccellenza nella ricerca e nell’assistenza neurologica, assume un ruolo cruciale nell’emergenza-urgenza ictus.

L’impegno assuntivo è quello di garantire una disponibilità continua, ventiquattro ore su ventiquattro e tutti i giorni della settimana, per la gestione di urgenze legate a questa specifica patologia.

Questo significa la presenza costante di personale specializzato, tecnologie all’avanguardia e protocolli di intervento rapidi ed efficaci, elementi imprescindibili per minimizzare i danni cerebrali e migliorare significativamente le prognosi.

L’attivazione del “Codice Ictus”, un sistema di allerta standardizzato che permette di identificare rapidamente i pazienti con sospetta ictus e di indirizzarli tempestivamente verso le strutture specializzate, è il fulcro del percorso assistenziale.

Questo sistema, ormai consolidato a livello nazionale, rappresenta un elemento chiave per garantire un accesso equo e rapido all’assistenza per tutti i pazienti colpiti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica all’interno della regione.

Il protocollo d’intesa non si limita alla semplice gestione dell’emergenza acuta, ma si proietta verso un approccio integrato e multidisciplinare.

Si prevede, infatti, un’interazione sinergica tra il Neuromed e le altre strutture sanitarie del territorio molisano, finalizzata a garantire una presa in carico del paziente a 360 gradi, che comprenda la diagnosi precoce, il trattamento acuto, la riabilitazione intensiva e il follow-up a lungo termine.

Questa collaborazione strategica si configura come un investimento significativo per la sanità molisana, con l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento, migliorare la qualità dell’assistenza e, in ultima analisi, contribuire a migliorare la vita dei pazienti affetti da ictus e delle loro famiglie.

L’accordo sottolinea l’importanza della specializzazione e della collaborazione tra istituzioni per affrontare sfide complesse e garantire servizi sanitari di eccellenza per la comunità.