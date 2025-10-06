martedì 7 Ottobre 2025
10.7 C
Campobasso
Campobasso Cronaca

Sanità Molise: Pro Cardarelli lancia l’allarme sul futuro.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il dibattito sulla sanità regionale, elemento vitale per il benessere della comunità molisana, si riaccende con veemenza, alimentato da preoccupazioni legittime e da un senso di urgenza condiviso da rappresentanti politici, operatori sanitari, associazioni di pazienti e cittadini.
L’intervento del comitato “Pro Cardarelli”, attraverso una missiva pubblica, ha focalizzato l’attenzione su aspetti cruciali del futuro sistema sanitario, in particolare sul Piano Operativo 2025-2027 e sull’implementazione della Rete Ictus, ponendo l’interrogativo imprescindibile sull’equilibrio, spesso fragile, tra erogazione pubblica e privata.
La situazione attuale della sanità molisana non può essere liquidata come una mera carenza di risorse; si configura piuttosto come una crisi sistemica, erede di scelte gestionali che, nel corso degli anni, hanno progressivamente eroso i pilastri del servizio pubblico.
La fuga di competenze verso altre regioni, un fenomeno sempre più diffuso e doloroso per i pazienti, testimonia un disinvestimento che va ben oltre la semplice mancanza di medici e infrastrutture.
Le liste d’attesa, lunghe e in costante aumento, e il progressivo indebolimento dei servizi territoriali, fondamentali per la prevenzione e la gestione delle patologie croniche, contribuiscono a creare un circolo vizioso di disagio e insoddisfazione.

Il comitato “Pro Cardarelli” denuncia a ragione una gestione commissariale protratta nel tempo, un’emergenza che si trascina dal 2009 e che, lungi dal risolvere i problemi, ne ha amplificati gli effetti negativi.
La chiusura di ospedali e reparti, la riduzione del personale sanitario – medici, infermieri e tecnici – rappresentano tagli indiscriminati che hanno impoverito l’offerta formativa e ridotto la capacità di risposta del sistema.
La bozza del Piano Operativo, presentata al Ministero senza un adeguato coinvolgimento del Consiglio Regionale e delle parti sociali, solleva interrogativi sull’effettivo processo decisionale e sulla trasparenza delle scelte strategiche.

La “Rete Ictus”, un progetto di vitale importanza per la gestione delle emergenze vascolari, appare incompleta, penalizzando la tempestività degli interventi e la qualità dell’assistenza.
Ancora più grave è l’omissione, nel documento di programmazione, del ruolo strategico dell’Università del Molise e del suo Dipartimento di Medicina.
Un errore inaccettabile, che ignora il potenziale scientifico e formativo del territorio, privando il sistema sanitario di una risorsa fondamentale per l’innovazione e la ricerca.
La critica centrale del comitato “Pro Cardarelli” è quella di una sanità privata di visione, caratterizzata da un approccio tecnocratico e centralizzato, che disconosce le specificità locali e le competenze scientifiche interne.

Si tratta di una sanità che rischia di trasformarsi in un mero strumento di gestione burocratica, incapace di rispondere alle reali esigenze della popolazione.
È necessario un cambio di paradigma, un nuovo approccio che metta al centro il paziente e il territorio.

Un modello sanitario che valorizzi le risorse locali, promuova la collaborazione tra pubblico e privato, investa nella ricerca e nell’innovazione, e garantisca l’equità nell’accesso alle cure.

Solo così sarà possibile ricostruire un sistema sanitario molisano forte, efficiente e capace di offrire una risposta adeguata alle sfide del futuro.
Un sistema sanitario che non sia solo un servizio, ma un diritto garantito a tutti i cittadini.

