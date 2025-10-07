Screening Colon-Rett: Il Molise punta sulla prevenzione e sul ruolo dei medici di famiglia.

L’avvio del programma regionale di screening del carcinoma del colon-retto, supportato da un accordo quadro recentemente approvato da Regione e dalla Struttura Commissariale, rappresenta una pietra miliare per la medicina territoriale molisana e un segnale tangibile di valorizzazione del ruolo dei medici di medicina generale.

L’azione si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, delineando un percorso di prevenzione precoce e di ottimizzazione delle risorse sanitarie.

L’accordo, accolto con favore dallo Snami (Sindacato Nazionale Autonomo Medici del Molise), introduce un nuovo, dettagliato disciplinare tecnico che coinvolge attivamente i medici del ruolo unico di assistenza primaria.

Questi, attraverso una rete capillare di farmacie territoriali, si occuperanno della distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, forniti dall’Azienda Sanitaria Regionale.

Questo modello, lungi dall’essere una mera operazione burocratica, si configura come un esempio di sinergia tra istituzioni sanitarie, professionisti e territorio, mirando a incrementare la partecipazione dei cittadini alla prevenzione di una patologia oncologica spesso silente e ad elevata mortalità.

L’introduzione del ruolo unico, inizialmente oggetto di discussioni e interrogativi, trova in questa iniziativa una concreta dimostrazione del suo potenziale trasformativo.

La partecipazione dei medici di famiglia non si limita all’esecuzione di un compito delegato, ma si configura come un elemento strategico nel processo di cura, dalla diagnosi precoce all’orientamento del paziente verso percorsi terapeutici appropriati.

Il sistema informatizzato implementato garantirà non solo la tracciabilità dei campioni e la rapidità di refertazione, ma anche la sicurezza nella gestione dei dati, elementi imprescindibili per la qualità del servizio offerto e per la tutela della privacy dei cittadini.

L’integrazione digitale mira a superare le barriere comunicative tra i diversi attori del sistema sanitario, facilitando il flusso di informazioni e ottimizzando l’utilizzo delle risorse.

In sintesi, l’iniziativa non solo rappresenta un avanzamento significativo nella prevenzione del carcinoma del colon-retto nel Molise, ma anche un’opportunità per rafforzare il modello di medicina territoriale, valorizzando il ruolo dei medici di famiglia come punto di riferimento per la salute dei cittadini e come anello fondamentale di un sistema sanitario integrato e proattivo.

La collaborazione tra medici di medicina generale, ASReM e farmacie si profila come un modello da replicare per affrontare le sfide della sanità del futuro, ponendo al centro la persona e la sua salute.