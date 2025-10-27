Sicuroca: il gioco che rivoluziona la sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro, un imperativo etico e legale, si evolve costantemente.

Abbandonando approcci formativi tradizionali, spesso percepiti come onerosi e poco incisivi, nasce “Sicuroca”, un innovativo gioco da tavolo sviluppato da Marco e Carlo D’Angelo, i fondatori della Safety Consulting di Campobasso.

L’azienda, specializzata in consulenza e formazione in materia di sicurezza, ha presentato ufficialmente il progetto al Saie di Bari, la prestigiosa fiera nazionale dell’edilizia, segnando una svolta metodologica nel settore.

“Sicuroca” non è un semplice gioco, ma un vero e proprio strumento pedagogico che trasforma la formazione in un’esperienza immersiva e partecipativa.

Attraverso un percorso dinamico, costellato di carte tematiche, sfide inaspettate e momenti di discussione collaborativa, i partecipanti sono stimolati a riflettere criticamente sui rischi specifici inerenti alla loro attività professionale.

Il tabellone di gioco, più che un semplice percorso, diventa una simulazione virtuale del cantiere o dell’ambiente di lavoro, dove ogni casella rappresenta una potenziale situazione di pericolo.

L’obiettivo primario di Marco e Carlo D’Angelo è stato quello di superare la passività che spesso caratterizza la formazione tradizionale.

“Volevamo creare un’esperienza che non solo coinvolgesse l’intelletto, ma che stimolasse la consapevolezza individuale e collettiva,” spiegano i creatori.

Il gioco, infatti, promuove l’apprendimento attivo: i partecipanti, diventando protagonisti del proprio percorso formativo, sono chiamati a individuare autonomamente le corrette procedure operative e a proporre soluzioni innovative per la mitigazione dei rischi.

Questo approccio favorisce la memorizzazione e l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite, aumentando l’efficacia della formazione.

Il progetto, concepito senza finalità di lucro, testimonia l’impegno sociale dell’azienda Safety Consulting. L’approvazione e il sostegno di Formedil, l’ente nazionale di riferimento per la formazione e la sicurezza, e di Formedil Molise, sottolineano il valore e la rilevanza dell’iniziativa a livello nazionale.

Il supporto ha permesso la presentazione del gioco durante il Saie, offrendo una vetrina prestigiosa per la sua diffusione.

Il successo riscosso durante la fiera è stato notevole.

Tecnici, operatori e formatori hanno espresso vivo interesse e apprezzamento per la forza pedagogica del metodo ludico applicato alla sicurezza.

L’opportunità di interagire direttamente con il gioco, affrontando scenari realistici e imprevisti, ha permesso di comprendere in prima persona come l’approccio esperienziale possa rendere la formazione più coinvolgente e memorabile.

“Sicuroca” non solo fornisce conoscenze, ma sviluppa anche una cultura della sicurezza proattiva e partecipata, fondamentale per prevenire incidenti e migliorare le condizioni di lavoro.

Il gioco si propone quindi come uno strumento innovativo per promuovere una cultura della sicurezza radicata nella pratica quotidiana e nella consapevolezza di ogni lavoratore.