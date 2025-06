Smantellata rete criminale cinese: sfruttamento e tratta di persone

Un’articolata rete criminale, con ramificazioni in diverse regioni del centro-sud Italia, è stata smantellata dalle forze dell’ordine grazie a un’indagine complessa e mirata. Quattro cittadini cinesi, tra cui un uomo e i suoi familiari (moglie, sorella e un’altra collaboratrice), sono finiti agli arresti domiciliari in seguito a un’operazione coordinata dalla Procura di Isernia, che ha rivelato un sistema di sfruttamento della prostituzione radicato e strutturato.L’associazione, qualificata come organizzata al fine di commettere reati, operava in un contesto di grave vulnerabilità sociale, intrappolando donne migranti in condizioni di assoluta dipendenza e privazione della libertà personale. L’attività illecita, che generava un giro d’affari mensile stimato in circa 6.000 euro, coinvolgeva clienti abituali, più di cento ogni mese, e si estendeva geograficamente tra le province di Napoli, Salerno, Latina, Roma e Isernia.La struttura dell’organizzazione era meticolosa e gerarchica. L’uomo, figura apicale, dirigeva le operazioni, affiancato dai suoi familiari che ricoprivano ruoli chiave: la moglie gestiva gli aspetti finanziari, la sorella si occupava della diffusione degli annunci pubblicitari online, mentre la collaboratrice si dedicava alla programmazione degli appuntamenti e al contatto con i clienti.Il controllo sulle vittime era totale e pervasivo. Le donne venivano costrette a vivere in isolamento, relegate in abitazioni prive di libertà di movimento, e sottoposte a sorveglianza costante. L’uso di false identità, ottenute attraverso documenti contraffatti, consentiva all’organizzazione di eludere i controlli delle forze dell’ordine e di mantenere segreta la vera condizione delle donne sfruttate. La loro esistenza era ridotta a una mera fonte di profitto, negando loro ogni diritto e dignità.Le indagini, condotte congiuntamente dalle Squadre Mobili di Isernia, Latina e Napoli, hanno fatto ampio ricorso a intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché a sistemi di videosorveglianza, permettendo di ricostruire la complessa dinamica criminale e di identificare tutti i soggetti coinvolti. Gli spostamenti delle vittime tra le diverse città erano accuratamente pianificati e gestiti, con persone designate che si assicuravano che non lasciassero mai il loro controllo, provvedendo al loro sostentamento e riscuotendo i proventi dell’attività illecita. Questo sistema di controllo totale impediva alle donne di cercare aiuto o di fuggire dalla loro situazione di sfruttamento, perpetuando un ciclo di abuso e dipendenza. La vicenda solleva interrogativi profondi sulla gestione dei flussi migratori, sulla vulnerabilità delle persone in condizione di irregolarità e sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di protezione per prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di tratta e sfruttamento della prostituzione.