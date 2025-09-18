Sport City Day 2025: Termoli, cuore pulsante dello sport e del benessere.

Termoli si appresta a diventare il cuore pulsante di una celebrazione dello sport e del benessere con “Sport City Day 2025”, un evento nazionale di portata significativa che ritorna in città, consolidando un percorso di successo già intrapreso nelle edizioni precedenti.

La presentazione ufficiale, tenutasi presso la sede comunale, ha visto l’intervento del Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, Michele Barile, che ha delineato le caratteristiche e l’importanza di questa manifestazione unica.

Sport City Day 2025 non è semplicemente una competizione sportiva; è un’immersione totale in un universo di discipline, un’opportunità di scoperta e partecipazione aperta a persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica.

L’evento, che si svolgerà il 21 settembre prossimo, trasformerà il centro storico di Termoli in un palcoscenico dinamico, suddiviso in quattro aree tematiche, ciascuna dedicata a un insieme specifico di attività.

Dal Monumento alla Piazza Sant’Antonio, passando per Corso Nazionale e culminando nel Belvedere dei Fotografi, il percorso offrirà un’ampia gamma di esperienze.

Basket, hockey, pattinaggio, danza aerea e la presenza qualificata dell’Associazione Italiana Arbitri apriranno la giornata, seguite da sessioni dedicate all’atletica e alla danza.

La Piazza Sant’Antonio diventerà un crogiolo di energia, con esibizioni di calcio, rugby, pallavolo, tennis, boxe, equitazione, tiro con l’arco, scherma, pole dance, karatè e judo, offrendo un panorama completo delle discipline sportive.

Il Belvedere dei Fotografi, infine, sarà dedicato a performance di wellness e attività focalizzate sul benessere psicofisico.

La manifestazione coinvolgerà 36 associazioni sportive locali, testimoniando l’impegno della comunità termolese verso lo sport e l’attività fisica.

Più che una semplice vetrina delle associazioni, Sport City Day mira a creare un ponte tra esse e i cittadini, favorendo l’iscrizione alle attività future e promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

L’evento non si limita all’aspetto sportivo, ma abbraccia un’etica più ampia, ispirata ai valori di benessere, qualità della vita, felicità e sostenibilità ambientale.

Il verde, colore simbolo di questa edizione, sottolinea l’impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione di un futuro più sostenibile.

La Fondazione Sport City, promotrice dell’evento, e l’amministrazione comunale, compartecipante fin dalla prima edizione, condividono una visione comune: quella di un territorio dinamico, inclusivo e attento alla salute dei suoi cittadini.

Sport City Day 2025 si configura quindi come un’occasione imperdibile per tutta la comunità, un invito a muoversi, a scoprire nuove passioni e a vivere appieno la gioia dello sport.