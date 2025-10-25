Sport Paralimpico in Molise: Nuovo Impegno Regionale e Soste

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise esprime un’accoglienza vibrante e una fiducia rinnovata in seguito all’impegno manifestato dal Presidente della Regione, Francesco Roberti, a conclusione dell’incontro tenutosi a Palazzo Vitale.

Questo momento, descritto dal CIP come un punto di snodo cruciale per l’evoluzione dello sport paralimpico regionale, segna un potenziale cambio di paradigma nell’approccio alla disabilità e all’attività sportiva.

La riunione, articolata e rappresentativa, ha visto la partecipazione di figure chiave del movimento paralimpico molisano, tra cui la Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, la Delegata provinciale CIP di Isernia, Elisabetta Lancellotta, e il Vicepresidente, Giuseppe Formato.

L’auspicio è che l’impegno regionale si traduca in azioni concrete, superando la mera retorica di sostegno.

Un elemento centrale di questa nuova fase è l’istituzione di un tavolo di confronto strutturato, già concordato con CONI, CIP e Sport e Salute, e la ripresa del processo legislativo volto a rinnovare la legge regionale di settore.

Questi segnali suggeriscono una crescente consapevolezza del ruolo dello sport paralimpico come motore di inclusione sociale, coesione comunitaria e miglioramento della salute pubblica.

L’attivazione della legge regionale, in particolare, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire finanziamenti dedicati, agevolazioni fiscali e misure di sostegno per atleti, associazioni e strutture sportive.

Donatella Perrella ha sottolineato come le dichiarazioni del Presidente Roberti testimonino una presa di coscienza regionale, non più limitata a una visione idealistica, ma orientata a riconoscere lo sport paralimpico come un asset strategico per lo sviluppo territoriale, capace di generare benefici economici, sociali e sanitari misurabili.

L’obiettivo è abbattere barriere, non solo fisiche ma soprattutto culturali e pregiudiziali, che ancora ostacolano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sportiva e sociale.

L’istituzione di una cabina di regia condivisa, proposta dalla Regione, assume un ruolo cruciale come strumento di coordinamento e ottimizzazione delle risorse.

Giuseppe Formato ha evidenziato la necessità di tradurre le intenzioni in azioni tangibili, garantendo un utilizzo efficiente di ogni risorsa disponibile e rafforzando la rete di associazioni che operano sul territorio.

La cabina di regia dovrà agire come un fulcro strategico per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti, assicurando che l’opportunità di praticare sport, a qualsiasi livello, sia accessibile a tutti, dai programmi di avviamento alle competizioni di alto livello.

Il CIP Molise ha ribadito l’importanza di investimenti mirati alla formazione di tecnici specializzati e istruttori qualificati, capaci di offrire un supporto tecnico adeguato alle esigenze specifiche degli atleti paralimpici.

Parallelamente, si rende indispensabile un potenziamento degli impianti sportivi, rendendoli accessibili e dotandoli di attrezzature specifiche.

Il Comitato si dichiara disponibile a collaborare attivamente con tutte le istituzioni coinvolte, offrendo la propria competenza tecnica e scientifica nel settore.

Elisabetta Lancellotta ha sottolineato la necessità che la riforma della legge regionale rifletta accuratamente le peculiarità e le esigenze del mondo paralimpico, garantendo un quadro normativo aggiornato e funzionale.

Il Comitato attende con interesse la convocazione del tavolo tecnico, al fine di avviare immediatamente la programmazione delle attività e concretizzare il percorso tracciato con il Presidente Roberti, auspicando un vero cambiamento sistemico che ponga lo sport paralimpico al centro delle politiche regionali.