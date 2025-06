Suicidi in carcere: allarme rosso, 38 vittime nel 2024

Un’ombra cupa si allunga sul sistema penitenziario italiano: da inizio anno, il numero dei decessi per suicidio tra i detenuti ha già raggiunto la tragica cifra di 38. Questo allarmante dato, reso noto dal segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo, non è un mero numero, ma il sintomo acuto di una crisi sistemica che affligge le nostre strutture carcerarie. Gli episodi recenti, che hanno coinvolto le carceri di Santa Maria Capua Vetere, Sassari e Campobasso, si aggiungono a una spirale di disperazione che mina la dignità umana e la sicurezza delle istituzioni.Dietro queste drammatiche storie, si celano fragilità complesse. La popolazione detenuta è sempre più vulnerabile: una quota significativa è costituita da individui affetti da disturbi psichiatrici, dipendenze da sostanze stupefacenti, e, in misura crescente, da migranti e richiedenti asilo, spesso gravati da traumi pregressi e privi di un adeguato supporto sociale e culturale. Questi individui, già esposti a un rischio elevato, si ritrovano a navigare in un ambiente carcerario che, lungi dal favorire la riabilitazione, amplifica le loro sofferenze.La carenza cronica di risorse finanziarie e umane è il denominatore comune di questa emergenza. La sanità penitenziaria, in particolare, è gravemente sottodimensionata, con conseguenze devastanti sulla salute fisica e mentale dei detenuti. Medici e personale sanitario, sottoposti a condizioni di lavoro insostenibili, spesso oggetto di aggressioni e minacce, abbandonano il servizio, aggravando ulteriormente la situazione. Il fenomeno non è una novità, ma un trend inesorabile che testimonia una priorità politica distorta.Il sovraffollamento, una condizione endemica in molte strutture carcerarie, esacerba il disagio e rende impraticabile l’erogazione di servizi di assistenza psicologica e sanitaria adeguati. Si crea un circolo vizioso in cui la mancanza di supporto alimenta la disperazione e aumenta il rischio di autolesionismo e suicidio. L’assurdità della situazione è amplificata dal costo elevato di mantenimento di ciascun detenuto – che sfiora i 150 euro al giorno – in netto contrasto con la qualità dell’assistenza fornita.È imperativo un intervento urgente e strutturale. Non si tratta di semplici provvedimenti emergenziali, ma di una revisione complessiva del modello carcerario italiano. È necessario un piano di interventi sull’edilizia penitenziaria, con particolare attenzione alle strutture più datate e degradate, che rappresentano un focolaio di rischio igienico-sanitario e di disagio sociale. Parallelamente, è cruciale un incremento delle assunzioni di personale penitenziario, non solo per garantire la sicurezza degli agenti, ma anche per consentire l’applicazione del regolamento carcerario e l’erogazione di servizi di assistenza psicologica e sanitaria in modo effettivo. La recente tragedia verificatasi a Campobasso, una regione che fino ad ora sembrava immune a un fenomeno così diffuso, sottolinea la fragilità di un sistema che si illude di essere al sicuro. L’annuncio di una conferenza stampa a Campobasso, il 14 giugno, è un segnale di allarme che non può essere ignorato. È tempo di riconoscere che la crisi carceraria non è un problema di gestione, ma una questione di civiltà, che riflette la nostra capacità di proteggere la dignità umana e offrire una possibilità di riscatto, anche a chi si trova dietro le sbarre. Ignorare questo imperativo significa condannare un’intera popolazione a un futuro di sofferenza e disperazione.