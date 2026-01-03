Telemonitoraggio cardiaco: il Molise al centro dell’innovazione per gli anziani.

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) del Molise si propone come protagonista di un’iniziativa strategica, rispondendo all’invito di Agenas per la selezione di progetti innovativi dedicati alla popolazione anziana affetta da patologie croniche.

Il fulcro dell’intervento progettuale si concentra sull’implementazione di un sistema di telemonitoraggio cardiologico, specificamente mirato a pazienti con scompenso cardiaco cronico, un’idea avanzata dalla Dottoressa Angela Colavita, stimata Direttore del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il Molise, con le sue caratteristiche demografiche uniche, si presenta come un contesto particolarmente adatto per l’applicazione di questa soluzione.

La regione si distingue a livello nazionale per il suo elevato indice di vecchiaia, attestandosi al terzo posto in Italia.

Questo dato, che riflette una consistente percentuale di popolazione anziana, è ulteriormente accentuato dalla presenza significativa di “ultra-anziani”, individui di età superiore agli 85 anni.

Questi ultimi, prevalentemente residenti nelle aree interne montane, affrontano sfide legate all’accessibilità ai servizi sanitari, amplificate dalle barriere geografiche e logistiche che spesso limitano il contatto diretto con le strutture ospedaliere.

La telemedicina, in tutte le sue declinazioni – telecontrollo, telemonitoraggio, teleassistenza, teleconsulto e televisita – emerge quindi come uno strumento cruciale per superare queste barriere.

Non si tratta semplicemente di un’alternativa all’assistenza tradizionale, ma di un approccio proattivo che consente di estendere la portata dei servizi sanitari a individui che altrimenti ne sarebbero esclusi.

L’utilizzo di piattaforme digitali e dispositivi di monitoraggio remoti permette di raccogliere dati vitali, come frequenza cardiaca, pressione sanguigna e saturazione di ossigeno, trasmettendo queste informazioni in tempo reale ai professionisti sanitari.

Questo modello di cura non solo ottimizza l’accesso alle cure, ma favorisce anche una gestione più personalizzata e preventiva delle patologie croniche.

Il telemonitoraggio consente ai medici di intervenire tempestivamente in caso di peggioramento delle condizioni del paziente, riducendo il rischio di ricoveri ospedalieri e migliorando la qualità della vita.

Inoltre, la possibilità di interagire virtualmente con il personale sanitario, attraverso videochiamate o messaggi, promuove un rapporto di fiducia e continuità assistenziale, elementi fondamentali per il benessere psico-fisico degli anziani.

L’iniziativa si inserisce, quindi, in un più ampio contesto di trasformazione digitale del sistema sanitario, volto a valorizzare il potenziale della telemedicina per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e distribuita su un territorio vasto e complesso.