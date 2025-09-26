Tempo Instabile: Allerta Meteo su Tutta Italia

Previsioni Meteo Italia: Un Dinamico Inverno AutunnaleL’evoluzione del tempo sull’Italia, nei prossimi tre giorni, delineerà uno scenario caratterizzato da una marcata instabilità e dalla progressiva influenza di dinamiche atmosferiche tipiche della transizione autunno-inverno.

Un’area di bassa pressione, originaria dell’Atlantico, si estende verso la penisola, innescando una sequenza di eventi meteorologici significativi.

Sabato 27 Settembre: L’anticiclone subtropicale, ancora debole e relegato a latitudini meridionali, cede il passo a un fronte atlantico che avanza da ovest.

Al Nord, l’aria fresca proveniente da nord-ovest si scontrerà con umide masse d’aria oceaniche, generando precipitazioni sparse, inizialmente deboli, che si intensificheranno verso sera e nella nottata, concentrandosi sui versanti orientali.

Le temperature, in calo, si manterranno fresche, con massime difficilmente superiori ai 18-20°C.

Al Centro, la giornata sarà segnata da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche, particolarmente accentuato lungo le regioni adriatiche.

Rovesci e temporali, localmente intensi, si susseguono a brevi aperture seriche.

Le aree tirreniche, pur non completamente escluse dalle precipitazioni, saranno caratterizzate da una maggiore alternanza di nuvolosità e schiarite.

Sul versante meridionale, l’instabilità si farà sentire a partire dal pomeriggio.

Piogge e temporali interesseranno Sicilia e Calabria, con elevata intensità e possibilità di fenomeni convettivi.

Il resto della regione sarà avvolto da una copertura nuvolosa irregolare, preludio a un peggioramento più generalizzato nelle ore successive.

Domenica 28 Settembre: Il fronte atlantico si consolida, intensificando i fenomeni instabili.

Al Nord, la situazione si stabilizzerà con condizioni di bel tempo generalizzato, salvo residue piogge mattutine al Nordest.

Al Centro, un’onda di maltempo colpirà le regioni adriatiche con precipitazioni spesso intense e a carattere temporalesco, in particolare in Abruzzo e Molise.

Le aree tirreniche vedranno una copertura nuvolosa irregolare e occasionali piogge sparse.

Al Sud, la giornata sarà caratterizzata da una forte instabilità, con rovesci e temporali diffusi, soprattutto in Puglia.

Schiarite alternate a piovaschi interesseranno le restanti aree.

Lunedì 29 Settembre: L’alta pressione, pur rimanendo debole, inizia a manifestare una timida ripresa.

Al Nord, il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro, la giornata trascorrerà con condizioni di tempo asciutto, ma con nuvolosità variabile.

Le temperature saranno miti, con massime che potranno raggiungere i 22-24°C.

Al Sud, la copertura nuvolosa sarà prevalente, con possibilità di precipitazioni sparse sui settori ionici peninsulari.

I venti rimarranno deboli da direzione variabile.

Questa sequenza di eventi testimonia la crescente influenza di correnti atlantiche, preludio a un periodo autunnale più dinamico e instabile, con un incremento delle precipitazioni e una progressiva diminuzione delle temperature.

Un attento monitoraggio dell’evoluzione della situazione sarà fondamentale per la gestione dei rischi legati a eventi meteorologici avversi.