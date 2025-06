Termoli Bandiera Blu 2025: Qualità, Sostenibilità e Futuro Turistico

Il riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta un indicatore cruciale per il settore turistico, trascendendo la mera certificazione ambientale. Per i viaggiatori, sia italiani che internazionali, essa funge da garanzia tangibile di un’esperienza di vacanza di qualità, associata a standard elevati di pulizia, sostenibilità e servizi dedicati. L’assegnazione della Bandiera Blu a Termoli per l’estate 2025, rafforzata dall’aggiunta della Bandiera Verde per le spiagge adatte ai bambini, testimonia l’impegno profuso nel garantire un’offerta turistica completa e inclusiva.Domenico Venditti, presidente del Sib Molise, ha sottolineato l’importanza strategica di questo riconoscimento durante la cerimonia di consegna, un momento simbolico che coinvolge gestori di stabilimenti balneari e rappresentanti delle istituzioni locali.Il sindaco Nicola Balice, insieme agli assessori Silvana Ciciola (Ambiente) e Michele Barile (Turismo), ha evidenziato come la Bandiera Blu non debba essere percepita come un traguardo finale, bensì come un punto di partenza verso un impegno continuo e rafforzato. La sostenibilità del riconoscimento futuro implica un’azione concertata e responsabile che coinvolga tutti gli attori del territorio: istituzioni, società civile e associazioni.Si tratta di un’alleanza dinamica, basata sulla consapevolezza che la tutela dell’ambiente e la promozione di un turismo sostenibile richiedono un approccio integrato e partecipativo. Il senso di comunità, inteso come condivisione di valori e responsabilità, si rivela un fattore determinante per il successo di questa iniziativa.Le iniziative intraprese dal Comune di Termoli, unite alla collaborazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni locali, definiscono il solido fondamento su cui costruire un futuro turistico prospero e rispettoso dell’ambiente. La sfida che ci attende è quella di consolidare questi sforzi, trasformando il riconoscimento della Bandiera Blu in un simbolo di eccellenza e un motore di sviluppo sostenibile per l’intera regione. La prospettiva futura si configura come un percorso continuo di miglioramento, volto a preservare la bellezza del territorio e a garantire un’esperienza turistica indimenticabile per i visitatori.