Termoli Capitale Arte 2027: Il Molise punta sulla creatività.

La Regione Molise ha formalizzato il suo sostegno alla candidatura di Termoli come “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027”, con una deliberazione che segna un impegno strategico a lungo termine per la città e l’intera regione. L’iniziativa si configura non solo come un’opportunità di visibilità nazionale, ma come un catalizzatore per lo sviluppo culturale, economico e sociale del Molise, con particolare attenzione alle aree interne e alle nuove generazioni.L’assegnazione del titolo rappresenta un’occasione unica per riqualificare il patrimonio artistico contemporaneo di Termoli, spesso sommerso o scarsamente valorizzato, e per proiettarlo in un contesto nazionale, evidenziandone l’originalità e la rilevanza. Questo riconoscimento si prefigge di stimolare la creatività locale, promuovere la ricerca artistica innovativa e incentivare la fruizione dell’arte da parte di un pubblico ampio e diversificato. L’impegno regionale va oltre un mero supporto finanziario. Si prospetta un dialogo continuo e collaborativo con l’amministrazione comunale di Termoli, strutturato attorno a un piano d’azione coordinato. Questo piano coinvolgerà attivamente istituti di cooperazione e collaborazione tra enti pubblici, al fine di definire strategie mirate e sostenibili. L’obiettivo primario è la creazione di un’eredità culturale duratura, un ecosistema artistico dinamico che possa generare benefici tangibili a livello socio-economico, favorendo la creazione di nuove opportunità lavorative e rafforzando l’immagine del Molise come destinazione culturale di eccellenza.La Regione intende sfruttare questa candidatura come leva per l’innovazione e la sperimentazione, promuovendo progetti artistici che esplorino le identità locali, le dinamiche sociali e le sfide ambientali. Si punta a un approccio multidisciplinare, che integri le arti visive, la performance art, la musica, il design e le nuove tecnologie, creando un programma di eventi coinvolgente e inclusivo.L’iniziativa si propone inoltre di rafforzare il turismo culturale, attirando visitatori non solo da altre regioni italiane, ma anche dall’estero, contribuendo alla crescita di un’economia basata sulla creatività e sull’innovazione. Si intende promuovere la collaborazione con istituzioni culturali nazionali e internazionali, creando reti di scambio e opportunità per artisti e operatori culturali molisani. La candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea si configura quindi come un progetto di rigenerazione territoriale, un investimento nel futuro del Molise e nella sua capacità di esprimere un’identità culturale unica e contemporanea.