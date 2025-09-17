Termoli Capitale dell’Arte: Tra le città finaliste per il 2027

Termoli si posiziona tra le quattro contendenti per il titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea nel 2027, un riconoscimento prestigioso che mira a stimolare la vitalità artistica e culturale del territorio.

La selezione, operata da una giuria di esperti guidata da Lorenza Baroncelli, ha ridotto un bacino di sei candidature, privilegiando quelle che meglio incarnano gli obiettivi e i parametri delineati nel bando.

Oltre a Termoli, con il suo progetto “Traiettorie contemporanee”, accedono alla fase conclusiva Alba (Cuneo), con “Le fabbriche del vento”, l’unione strategica tra Foligno e Spoleto, presentata con il dossier “Foligno-Spoleto in Contemporanea”, e Pietrasanta (Lucca), che propone “Essere arte.

O dell’umanità dell’arte”.

Questa designazione non è solo un onore, ma segna l’inizio di un percorso complesso che culminerà con audizioni pubbliche.

Il 16 ottobre, le quattro città finaliste si presenteranno al Ministero della Cultura a Roma, un momento cruciale per esporre in dettaglio la propria visione artistica e la capacità di concretizzare le ambiziose proposte avanzate.

Ogni comune avrà a disposizione un’ora, suddivisa equamente tra la presentazione formale del progetto (30 minuti) e un confronto diretto con la giuria (30 minuti), un’opportunità per approfondire aspetti specifici e rispondere a quesiti mirati.

La scelta della Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, un riconoscimento concepito per promuovere la diffusione dell’arte contemporanea e favorire lo sviluppo economico e culturale delle città candidate, non si limita a un giudizio estetico.

Il criterio di valutazione tiene conto della capacità di integrazione tra istituzioni culturali, enti pubblici e operatori privati, della sostenibilità del progetto proposto e della sua capacità di generare un impatto positivo e duraturo sulla comunità locale.

Si tratta di un’occasione per riflettere sul ruolo dell’arte contemporanea nel tessuto sociale, come motore di innovazione, dialogo interculturale e rigenerazione urbana.

La proclamazione ufficiale, prevista per il 30 ottobre, non si limita all’assegnazione del titolo.

La città vincitrice sarà infatti premiata con un contributo finanziario di un milione di euro, un investimento significativo destinato a supportare la realizzazione degli obiettivi e delle iniziative delineati nel dossier di candidatura.

Questo contributo rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’infrastruttura artistica locale, promuovere la ricerca e la sperimentazione, attrarre talenti e creare nuove opportunità per artisti e operatori culturali, contribuendo a consolidare l’identità culturale del territorio e a proiettarlo nel panorama nazionale e internazionale.