Termoli, futuro Stellantis: l’attesa tra incertezza e speranze.

L’attesa per un segnale chiaro e definitivo sul futuro industriale di Termoli si protrae, alimentando un clima di crescente apprensione.

L’incontro tra le rappresentanze sindacali nazionali e l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, non ha prodotto gli spiriti di chiarimento auspicati, lasciando pendenti interrogativi cruciali per l’economia locale e la stabilità occupazionale.

Francesco Guida, segretario regionale della Uilm, esprime con fermezza il rammarico per questa situazione di incertezza, sottolineando come l’assenza di un piano industriale solido e definito penalizzi un intero territorio.

La Uilm Molise ribadisce con urgenza la necessità di una revisione strategica che posizioni Termoli al centro delle future scelte produttive del gruppo Stellantis.

Non si tratta semplicemente di un desiderio, ma di un imperativo economico e sociale.

L’introduzione di nuovi prodotti – siano essi propulsori, trasmissioni o processi produttivi innovativi – rappresenta l’ancora di salvezza per preservare posti di lavoro, stimolare la crescita industriale e garantire un futuro sostenibile per la comunità.

L’attenzione si concentra ora sul prossimo piano industriale, atteso per la metà del prossimo anno.

Questo documento dovrà tradere in atti le promesse di sviluppo e le aspettative di un territorio che ha dimostrato a più riprese il suo valore e la sua capacità di adattamento.

Parallelamente, è imprescindibile una definizione univoca e tempestiva del destino di Acc, la società incaricata della produzione di batterie a Termoli.

L’immobilismo e la sospensione sono inaccettabili: la prolungata incertezza mina la fiducia e compromette il tessuto economico-sociale.

La richiesta di chiarezza e di investimenti concreti non è una rivendicazione sterile, ma una necessità impellente.

I lavoratori di Termoli, insieme all’indotto che ruota attorno allo stabilimento, meritano risposte certe e un futuro solido.

La pressione del tempo è inequivocabile: l’azione decisiva è ora.

È indispensabile che Stellantis dimostri un impegno tangibile verso Termoli, trasformando le parole in realtà e assicurando la prosperità di un territorio che aspira a un ruolo di primo piano nel panorama industriale nazionale.

Il dialogo costruttivo e la trasparenza sono gli strumenti fondamentali per affrontare questa sfida cruciale e costruire un futuro condiviso.