Termoli: Guardia di Finanza e AVIS donano sangue, un gesto di solidarietà.

La città portuale di Termoli ha recentemente ospitato un’importante iniziativa di solidarietà, culminata in una significativa donazione di sangue organizzata in collaborazione tra la Guardia di Finanza locale e l’AVIS.

L’evento, svolto a bordo di un camper attrezzato, ha visto la partecipazione di oltre venti militari, testimoniando un profondo impegno verso la comunità e il sostegno ai pazienti in terapia.

L’iniziativa, riproposta con successo dopo un’esperienza precedente, rappresenta un’espressione concreta del ruolo sociale che la Guardia di Finanza persegue con costanza.

Il maresciallo Legato ha sottolineato come questo gesto vada ben oltre la semplice operazione logistica; si tratta di un atto di vicinanza volto ad alleviare le difficoltà di chi si trova in stato di necessità, un modo per incarnare i valori di supporto e umanità che guidano l’istituzione.

Il maresciallo ha inoltre evidenziato l’importanza di sensibilizzare i nuovi colleghi, inserendoli fin da subito in un contesto di responsabilità sociale e cittadinanza attiva.

Il presidente dell’AVIS, Pasquale Spagnuolo, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione entusiasta dei militari, sottolineando in particolare l’emozione di aver accolto giovani donatori per la prima volta.

Questo gesto, ha affermato, rafforza il senso di comunità e condivisione di valori come la solidarietà e l’altruismo, pilastri fondamentali per il benessere collettivo.

L’evento ha messo in luce come, al di là del ruolo di tutela dell’ordine e della sicurezza, i militari della Guardia di Finanza si considerino innanzitutto persone, profondamente radicate nel tessuto sociale e desiderose di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita nel territorio.

La partecipazione alla giornata di donazione rappresenta un’occasione preziosa per consolidare il legame tra l’istituzione e la popolazione locale, promuovendo un modello di cittadinanza responsabile e orientato al bene comune, un esempio virtuoso di come le forze dell’ordine possano essere un punto di riferimento non solo per l’applicazione della legge, ma anche per l’espressione della solidarietà umana.