Termoli, studenti in marcia per la Palestina: un corteo sentito

Un’onda di voci giovanili, intonata in cori di protesta e sostenuta da un mare di striscioni e bandiere palestinesi, ha attraversato questa mattina le vie di Termoli.

Un corteo studentesco, organizzato e determinato, ha percorso un itinerario ragionato, toccando le principali istituzioni scolastiche della città, con un impatto tangibile sulla viabilità locale, che in alcuni tratti è stata temporaneamente sospesa.

Il movimento, partito attorno alle 9:00 in Piazza Donatori di Sangue, si è diretto con passo deciso verso i liceo Scientifico, il Classico e l’Istituto Industriale, quest’ultimo situato in una zona periferica, lungo la via Firenze.

L’iniziativa ha assunto il carattere di una vera e propria maratona a tappe, culminata con una manifestazione di fronte al Comune.

Le soste in prossimità delle scuole non si sono limitate a momenti di attesa, ma hanno rappresentato occasioni per interventi pubblici.

Oratori eletti, rappresentanti delle associazioni studentesche e figure di spicco di organizzazioni politiche hanno preso la parola per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese, focalizzandosi sulle condizioni di vita a Gaza e sulla necessità di una riflessione critica riguardo alle iniziative umanitarie come la Flotilla.

L’eco delle loro parole ha amplificato il messaggio di protesta e di richiesta di giustizia.

Un segnale di convergenza e supporto è stato espresso dalla presenza di sindacati, in particolare CGIL e USB, unitamente a esponenti di partiti politici, tra cui PRC, e movimenti della sinistra.

La partecipazione di alcuni docenti ha sottolineato l’importanza del tema affrontato e l’impegno educativo per la sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Il corteo studentesco, monitorato da forze dell’ordine – Polizia e Carabinieri – che hanno garantito la sicurezza e la fluidità del traffico, ha ribadito la propria posizione a favore di un riconoscimento internazionale dei diritti del popolo palestinese, esortando a una cessazione immediata delle violenze e a un’azione decisa contro le pratiche considerate genocida.

Lo slogan “Free Palestine” si è levato potente e unanime, incarnando la speranza di un futuro pacifico e giusto per la regione.

La mobilitazione studentesca non si è presentata come un semplice evento isolato, ma come un atto di cittadinanza attiva e consapevole, volto a stimolare un dibattito pubblico e a sollecitare un cambiamento concreto nelle politiche internazionali.