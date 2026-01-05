Trabucchi di Termoli: un turismo di lusso tra storia e mare.

L’anno nuovo segna una svolta significativa per Termoli, una città che guarda con rinnovato slancio al suo patrimonio storico e paesaggistico.

I suoi iconici trabucchi, strutture millenarie che hanno plasmato l’identità della costa adriatica, si apprestano a vivere una seconda vita, trasformandosi in fulcro di un’offerta turistica inedita e sofisticata.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Balice, ha siglato una decisione strategica, delineata nel Piano dei Trabucchi predisposto nel corso del 2025, che prevede la riqualificazione e l’apertura al pubblico di questi antichi insediamenti di pesca.

Lungi dall’essere semplici monumenti del passato, i trabucchi di Sant’Antonio e del porto, dopo un’attenta e sostenibile riqualificazione, diventeranno accoglienti spazi dedicati alla ristorazione di alto livello e a lounge-bar esclusivi.

Questa riconversione non solo valorizzerà la loro architettura unica, perfettamente integrata nel paesaggio costiero, ma offrirà anche ai visitatori un’esperienza immersiva nella cultura e nelle tradizioni locali.

Immaginate di gustare prodotti freschi del mare, preparati con cura da chef talentuosi, ammirando al contempo un tramonto mozzafiato sull’Adriatico, con le onde che si infrangono sulle fondamenta di queste strutture secolari.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo turistico che mira a posizionare Termoli come destinazione di eccellenza, capace di coniugare la bellezza naturale con l’offerta culturale e gastronomica.

Il sindaco Balice sottolinea l’intento di “portare Termoli lì dove è inclinata a stare”, ovvero verso un turismo consapevole e di qualità, che sappia apprezzare l’arte, la storia e le peculiarità del territorio.

L’esempio dei trabocchi abrucessi, lungo la Costa dei Trabocchi, dimostra il potenziale di questa tipologia di strutture come attrattori turistici di primaria importanza.

La volontà di Termoli è di seguire questa strada, ma con un’identità propria, arricchendo l’offerta con servizi innovativi e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Questa trasformazione non è solo un’opportunità economica per la città, ma anche un atto di responsabilità verso il passato e verso il futuro.

I trabucchi, testimoni silenziosi di secoli di storia marinara, tornano a vivere, diventando simbolo di un turismo sostenibile, autentico e profondamente legato al territorio.

Si tratta di una sfida ambiziosa, che richiede un impegno costante e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, ma che promette di restituire a Termoli un ruolo di primo piano nel panorama turistico adriatico.