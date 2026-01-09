Tragedia a Chieti: Donna investita e muore, indagini in corso

La vita di Anna Colonna, sessantanove anni, si è interrotta bruscamente in una spirale di sfortuna e dolore, un tragico intreccio di destino e responsabilità che ha scosso profondamente la comunità di Rotello e l’intera regione.

La donna, originaria della provincia di Foggia ma da decenni pilastro della famiglia residente a Rotello, in provincia di Campobasso, si era recata a Chieti per vegliare sul figlio, ricoverato in una struttura ospedaliera.

Un viaggio intriso di speranza e affetto, interrotto da un evento improvviso e irreparabile.

La dinamica, ricostruita dalle autorità competenti, narra di un attraversamento pedonale diventato teatro di una tragedia.

Mentre si dirigeva verso l’ospedale, con l’intento di offrire sostegno e conforto al figlio, Anna Colonna è stata brutalmente investita da un veicolo, una Renault condotta da un uomo di quarantasei anni.

L’impatto, violentissimo, l’ha proiettata a terra, causandole lesioni gravissime.

Le cure immediate del personale sanitario del pronto soccorso non sono riuscite a scongiurare il trasferimento in rianimazione, dove Anna Colonna ha lottato per la vita per ventiquattro ore, resistendo strenuamente nonostante le ferite.

Il destino, però, ha avuto la meglio, spegnendo la sua esistenza in un contesto di angoscia e disperazione.

L’accaduto ha immediatamente innescato un’indagine condotta dai carabinieri, i quali stanno ricostruendo accuratamente i dettagli dell’incidente.

Il conducente del veicolo è attualmente indagato per omicidio stradale, un’accusa pesante che riflette la gravità delle conseguenze del suo gesto.

La ricostruzione tecnica, eseguita con strumenti specialistici, sarà cruciale per determinare la dinamica precisa dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità oltre a quella del conducente, come ad esempio la visibilità della segnaletica o la conformità del manto stradale.

La notizia della scomparsa di Anna Colonna ha generato un’ondata di profondo cordoglio nella comunità di Rotello.

Il sindaco, Massimo Marmorini, ha espresso con parole sentite il dolore dell’intera popolazione, sottolineando l’importanza della figura di Anna come punto di riferimento e simbolo di valori fondamentali.

Al di là del cordoglio formale, si percepisce un senso di vuoto e di perdita, amplificato dalla consapevolezza della fragilità della vita e dall’ingiustizia di una morte prematura.

La tragedia, infatti, solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, sulla necessità di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada e sulla responsabilità collettiva di prevenire simili eventi.

Si tratta di una ferita aperta nella comunità, che richiederà tempo e sostegno per essere rimarginata, lasciando un’eredità di memoria e di impegno per un futuro più sicuro.