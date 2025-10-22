Tragedia a Jelsi: Intossicazione da Monossido, Trasferiti a Napoli

Nella tranquilla cornice di Jelsi, in provincia di Campobasso, una serata apparentemente serena si è trasformata in un evento drammatico che ha coinvolto due giovanissimi.

Un malfunzionamento della stufa, fonte di calore in un’abitazione privata, ha innescato una situazione di grave pericolo, con i due bambini che hanno manifestato sintomi di intossicazione da monossido di carbonio.

La scoperta del loro stato di semi-incoscienza è avvenuta per iniziativa dei familiari, i quali, intervenuti tempestivamente, hanno immediatamente allertato il servizio di emergenza 118.

La prontezza dei soccorsi si è rivelata cruciale per limitare i danni e garantire la sopravvivenza dei piccoli.

Trasportati con urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, i bambini hanno ricevuto le prime cure e un monitoraggio costante delle loro condizioni.

La gravità della situazione, evidenziata dagli esami clinici, ha reso necessario un trasferimento d’urgenza verso una struttura ospedaliera di più alto livello.

In tarda serata, i due fratellini sono stati trasferiti a Napoli, dove team specialistici hanno potuto approfondire le indagini e avviare un protocollo terapeutico mirato.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza domestica e sull’importanza della manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Il monossido di carbonio, gas incolore e inodore, rappresenta un pericolo silenzioso e insidioso, capace di causare intossicazioni anche fatali se non adeguatamente prevenute.

La corretta installazione, la regolare manutenzione e l’adozione di sistemi di rilevazione del monossido di carbonio sono misure essenziali per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, in particolare dei bambini, che sono i più vulnerabili agli effetti di questo gas.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità.

L’indagine si concentrerà sull’analisi del funzionamento della stufa, la verifica della conformità dell’impianto e l’eventuale presenza di altre cause che abbiano contribuito all’intossicazione.

Questo tragico evento sottolinea la necessità di una maggiore sensibilizzazione del pubblico sui rischi legati all’utilizzo degli impianti di riscaldamento e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili per prevenire simili incidenti.

Campagne di informazione, controlli periodici degli impianti e l’installazione di rilevatori di monossido di carbonio nelle abitazioni dovrebbero diventare una priorità per garantire la sicurezza di tutti.