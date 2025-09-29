Tragedia a Montenero: giovane vita spezzata in un incidente.

Un velo di profondo lutto avvolge Montenero di Bisaccia, una comunità straziata da un evento tragico che ha spezzato una giovane vita.

Ilaria Forgione, venticinquenne, si è spenta ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla provinciale 55, un giorno destinato alla celebrazione, ironicamente trasformato in un ricordo di immensa perdita.

Accanto a lei, nel veicolo coinvolto, viaggiavano il compagno e un minore, entrambi feriti e ora assistiti in ambiente ospedaliero.

L’accaduto, avvenuto in contrada San Biase, ha lasciato un’ombra di sgomento e incredulità.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un muretto di sostegno della condotta idrica, ribaltandosi violentemente.

La giovane donna, purtroppo, è rimasta incastrata tra le lamiere deformate, rendendo vani ogni tentativo di soccorso.

Il dolore della comunità è palpabile, espresso con parole di cordoglio e vicinanza ai familiari di Ilaria.

Il sindaco, Simona Contucci, ha espresso il profondo turbamento dell’intera cittadinanza, sottolineando come un evento così improvviso e crudele metta a dura prova la capacità di accettazione e comprensione.

“È un momento di dolore immenso, di profonda umanità che si confronta con l’irrazionalità della perdita,” ha dichiarato.

La proclamazione del lutto cittadino, in concomitanza con le esequie, testimonia la condivisione del dolore e il desiderio di onorare la memoria della giovane.

La salma di Ilaria è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli, in attesa del rito funebre.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato un’indagine accurata per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’attenzione degli inquirenti è rivolta alla ricostruzione del percorso del veicolo, alle condizioni della strada e a eventuali fattori che possano aver contribuito al tragico evento.

Ascolti e accertamenti riguarderanno i due feriti, la cui testimonianza potrebbe fornire elementi cruciali per determinare le responsabilità.

Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro per permettere un’analisi tecnica che possa far luce sulle cause del sinistro.

Questa tragedia, oltre al dolore immediato, solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza delle strade provinciali, sulla necessità di infrastrutture più adeguate e sulla fragilità della vita umana, destinata a infrangersi inaspettatamente.

La comunità di Montenero di Bisaccia, unita nel cordoglio, si stringe alla famiglia Forgione, cercando conforto nella fede e nella solidarietà, mentre si prepara a dare l’ultimo saluto a Ilaria, una giovane donna che aveva ancora tutta una vita davanti.