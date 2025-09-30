Tragico incidente a Montenero: addio a Ilaria, 25 anni

La comunità di Montenero di Bisaccia è in lutto per la perdita di Ilaria Forgione, giovane di soli 25 anni strappata alla vita in un tragico incidente stradale.

La giovane, riconsegnata alla sua famiglia per le cerimonie funebri, è stata oggetto di una ricognizione cadaverica presso l’obitorio del San Timoteo di Termoli, un momento doloroso e solenne che ha preceduto il ritorno a casa, in attesa del rito del primo ottobre.

La notizia ha scosso profondamente l’intera area, generando un’onda di commozione e partecipazione collettiva.

Il sindaco Simona Contucci ha proclamato il lutto cittadino, un gesto simbolico che riflette l’impatto emotivo di questa perdita sulla popolazione.

In segno di rispetto e cordoglio, commercianti e operatori del centro abbasseranno le saracinesche, creando un paesaggio urbano velato di tristezza e riflessione.

La dinamica dell’incidente, avvenuto sulla SP 55, una strada provinciale cruciale che collega la SS 16 a Montenero di Bisaccia, è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, sotto la direzione della Procura di Larino.

La vettura, che trasportava Ilaria insieme al suo compagno trentenne e a un minore, ha improvvisamente deviato dalla carreggiata, impattando contro un muretto protettivo che custodiva una tubazione idrica prima di ribaltarsi.

La gravità dell’impatto ha causato il decesso istantaneo di Ilaria, la cui posizione tra le lamiere deformate ha reso estremamente difficili le operazioni di estrazione.

Il compagno, soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo, versa ancora in condizioni che richiedono ricovero a causa di un trauma facciale.

Fortunatamente, il giovane passeggero è stato dimesso dopo le necessarie cure.

Nell’ambito delle indagini in corso, sono stati effettuati accertamenti sull’alcol nel sangue del conducente, un passaggio formale e imprescindibile per escludere eventuali fattori che abbiano contribuito all’accaduto.

Le autorità competenti si stanno concentrando sulla ricostruzione accurata della sequenza degli eventi, analizzando ogni dettaglio per accertare le responsabilità e comprendere le cause di questo dramma.

La perdita di Ilaria, giovane donna piena di vita, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità, alimentando interrogativi e dolore profondo.

Il giorno del funerale sarà un momento di raccoglimento e di condivisione del dolore, un tributo alla sua memoria e un sostegno tangibile ai suoi cari.