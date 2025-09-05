Trattore Ribaltato: Morto Uomo a Guglionesi

Un tragico evento ha scosso la comunità di Guglionesi, in Molise, nel tardo pomeriggio di oggi.

Un incidente gravissimo, che ha spezzato la vita di un uomo di 48 anni, ha coinvolto un trattore in contrada Chiancate, un’area agricola caratterizzata da terreni in pendenza.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ma sembra che il trattore, per cause ancora da chiarire, abbia perso l’aderenza, ribaltandosi e precipitando in una scarpata.

La posizione in cui l’uomo è rimasto intrappolato sotto le complesse lamiere del mezzo agricolo ha reso immediatamente evidente la gravità della situazione.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, e a rispondere alla chiamata sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, l’emergenza sanitaria del 118 e una pattuglia dei Carabinieri.

L’intervento dei soccorritori è stato reso particolarmente complesso dalla conformazione del terreno e dalla necessità di operare in condizioni di sicurezza, per evitare ulteriori rischi per il personale impegnato.

I Vigili del Fuoco, dopo aver verificato con il personale del 118 l’assenza di segni vitali nell’uomo, hanno proceduto con la messa in sicurezza dell’area circostante, un’operazione delicata che ha richiesto l’utilizzo di attrezzature specifiche per stabilizzare il trattore e prevenire ulteriori smottamenti.

La rimozione del mezzo agricolo, un’operazione complessa e potenzialmente pericolosa, è stata pianificata in dettaglio per garantire la massima sicurezza durante le fasi successive.

Questo incidente, purtroppo non isolato nelle aree rurali, riapre il dibattito sulla sicurezza negli ambienti di lavoro agricoli, un settore caratterizzato da attività spesso rischiose e da macchinari complessi.

L’evento pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli, promuovere la formazione specifica per gli operatori e incentivare l’adozione di tecnologie più sicure per ridurre il rischio di incidenti e tutelare la vita dei lavoratori.

La comunità di Guglionesi è sotto shock per la perdita di un suo concittadino, e l’intera regione si stringe attorno alla famiglia del defunto, in questo momento di profondo dolore.

Le indagini sono in corso per chiarire completamente le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.