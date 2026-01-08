Tremiti isolate: nuove difficoltà per i collegamenti.

L’accesso all’arcipelago delle Tremiti, gioiello del Mar Adriatico, è nuovamente interrotto, segnando una prolungata difficoltà per i collegamenti con la terraferma.

La motonave *Santa Lucia*, pilastro delle comunicazioni marittime tra le isole e il porto di Termoli, ha cancellato per la seconda giornata consecutiva la sua corsa, a causa di un inasprimento delle condizioni meteorologiche.

Questa situazione non è un evento isolato, ma riflette una crescente incertezza legata all’intensità e alla frequenza delle perturbazioni atmosferiche che investono il bacino adriatico.

La Capitaneria di Porto di Termoli, con un nuovo avviso di burrasca, ha formalizzato le preoccupazioni di armatori e comandanti, evidenziando un quadro sinottico preoccupante.

Il bollettino meteorologico descrive un mare agitato, caratterizzato da un’altezza delle onde che raggiunge i tre metri, un dato che supera significativamente le soglie di sicurezza per la navigazione di imbarcazioni di medie dimensioni.

A ciò si aggiunge la forza del vento, proveniente da nord-ovest con una intensità di forza 8 sulla scala Beaufort, un vento sostenuto capace di generare onde imponenti e rendere instabili le imbarcazioni.

L’impossibilità di solcare queste acque non è solo un disagio per i passeggeri, ma solleva questioni più ampie relative alla vulnerabilità di questo tratto di mare e alla necessità di un’attenta gestione del rischio.

Le Tremiti, con la loro fragile ecosistema e la loro economia strettamente legata al turismo, dipendono in maniera cruciale dai collegamenti marittimi.

Interruzioni prolungate, come quella in atto, rischiano di compromettere l’approvvigionamento di beni essenziali, limitare l’accesso ai servizi sanitari e danneggiare il settore turistico, motore primario dell’economia locale.

La situazione attuale invita a una riflessione più ampia sulla fragilità delle infrastrutture marittime e sulla necessità di investimenti in sistemi di monitoraggio avanzati e in imbarcazioni più resistenti alle avversità atmosferiche.

Inoltre, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla navigazione in un contesto climatico in rapida evoluzione, con un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi.

La sicurezza delle persone e la salvaguardia del patrimonio naturale delle Tremiti devono rimanere priorità assolute.