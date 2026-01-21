Trionfo all’Unimol: tre laureate brillano con il premio “America Giovani”

Il panorama accademico italiano celebra un nuovo trionfo, testimonianza del potenziale inespresso e del valore intrinseco della componente studentesca e dei giovani laureati dell’Università del Molise.

Barbara Pia Trotta, Giovanna Pasquale e Chiara D’Amico, tre brillanti neolaureate in Letteratura e Storia dell’Arte presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, si sono distinte in maniera preminente, ricevendo il prestigioso premio “America Giovani” conferito dalla Fondazione Italia-Usa.

Questo riconoscimento non è semplicemente un onore, ma un sigillo di eccellenza che attesta un percorso universitario intensivo e di altissimo profilo, culminato nel conseguimento di una laurea magistrale caratterizzata da risultati esemplari.

Il premio “America Giovani”, un’iniziativa annuale di ampia risonanza, identifica e onora mille giovani talenti provenienti dagli atenei italiani.

La selezione non si limita alla mera performance accademica, ma privilegia candidati che dimostrino un’affinità profonda con le aree di interesse strategico della Fondazione Italia-Usa, che spaziano dalla cultura all’innovazione, dalla diplomazia alla promozione del “Made in Italy” nel contesto globale.

Si tratta di un investimento nel futuro, una scommessa sulle potenzialità della nuova generazione di leader.

La Fondazione Italia-Usa persegue un obiettivo ambizioso: fornire ai giovani premiati gli strumenti necessari per affrontare le complesse dinamiche del mercato del lavoro internazionale e per contribuire attivamente alla risoluzione delle sfide globali.

La cerimonia ufficiale, tenutasi a Roma, ha rappresentato un momento di celebrazione e di transizione, segnando l’ingresso di queste tre neolaureate Unimol in un percorso di crescita professionale accelerato.

Oltre al riconoscimento cerimoniale, il premio si concretizza in una concreta opportunità formativa: una borsa di studio dedicata alla partecipazione a un esclusivo master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”.

Questo percorso intensivo mira a sviluppare competenze strategiche e manageriali essenziali, affinando la capacità di navigare in contesti multiculturali e di promuovere efficacemente il patrimonio culturale e industriale italiano a livello internazionale.

Il master non è solo un aggiornamento professionale, ma un vero e proprio trampolino di lancio verso ruoli di leadership in settori chiave dell’economia globale, rafforzando la capacità di queste giovani donne di essere ambasciatrici del talento e dell’ingegno molisano nel mondo.

Il premio “America Giovani”, in definitiva, incarna una visione di futuro che lega il rigore accademico alla concretezza del mondo del lavoro, alimentando il potenziale di leadership della nuova generazione italiana.