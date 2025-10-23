Trivento, 23° anniversario del terremoto: la scuola Scarano ricorda e guarda avanti

Il Liceo Omnicomprensivo “Scarano” di Trivento, custode della memoria e fiducioso nel futuro, dedica un’intera giornata alla riflessione sulle tragiche conseguenze del terremoto che colpì San Giuliano di Puglia ventitré anni or sono.

L’evento, programmato per il 31 ottobre, non è solo un’occasione di ricordo, ma un atto di impegno civico e pedagogico volto a costruire una comunità più resiliente e consapevole.

La scuola, profondamente segnata da una storia di fragilità e di rinascita, intende riaffermare il valore imprescindibile della memoria collettiva come motore di cambiamento.

Il ricordo del crollo della scuola elementare non è inteso come un mero esercizio di pietas, bensì come una spinta costante a interrogarci sulle cause, sulle responsabilità e sulle azioni necessarie per prevenire che simili tragedie si ripetano.

L’iniziativa si articola in diverse attività, progettate per coinvolgere attivamente gli studenti di ogni ordine e grado, stimolando la loro capacità di analisi critica e di partecipazione responsabile.

Il liceo scientifico affronterà il complesso tema della sicurezza antisismica, esaminando le problematiche strutturali degli edifici scolastici e le strategie di prevenzione del rischio.

Attraverso laboratori didattici e approfondimenti scientifici, gli studenti saranno chiamati a sviluppare competenze specifiche e a proporre soluzioni innovative.

Gli studenti delle scuole medie, invece, si avvicineranno al tema del dolore e della speranza attraverso la lente della letteratura e della musica, esplorando le opere che hanno saputo raccontare le emozioni e le esperienze di chi ha vissuto il terremoto.

Saranno incoraggiati a esprimere le proprie riflessioni in forma creativa, attraverso la scrittura di poesie, la composizione di brani musicali e la realizzazione di opere d’arte.

Un momento particolarmente significativo sarà la testimonianza dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia, intervenuti durante le operazioni di soccorso in seguito al terremoto dell’Aquila.

Il loro racconto diretto, intriso di esperienza e umanità, offrirà agli studenti una prospettiva concreta sulla complessità del lavoro di soccorso e sull’importanza della solidarietà.

Il video messaggio di Veronica D’Ascenzo, sopravvissuta al crollo della scuola Jovine, aggiungerà un ulteriore tassello di emozione e consapevolezza.

La sua esperienza personale, testimonianza di resilienza e di speranza, rappresenterà un potente monito per le nuove generazioni.

La giornata si concluderà con la presentazione del nuovo logo dell’Omnicomprensivo, realizzato dagli studenti attraverso un concorso interno.

Un’immagine che simboleggia l’identità della scuola, il suo impegno per la sicurezza e la sua aspirazione a un futuro di speranza e di ricostruzione.

L’evento si propone, dunque, non solo come commemorazione, ma come un atto di fede nel futuro, un invito a costruire insieme una comunità più sicura, più consapevole e più umana.