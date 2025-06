Turista ferita da cervo: paura e interrogativi nel Parco Nazionale

Un evento inatteso ha scosso la tranquillità di Villalago, un gioiello incastonato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), rinomato per la sua biodiversità e per il ricordo vivido dell’orsa Amarena e dei suoi cuccioli. Una turista di 46 anni, in visita con il figlio, ha subito un trauma cranico e agli arti a seguito di un impatto con un cervo, sollevando interrogativi urgenti sulla coesistenza tra uomo e fauna selvatica in un territorio così sensibile.L’incidente, apparentemente casuale, si inserisce in un contesto più ampio di interazioni sempre più frequenti e problematiche tra residenti, visitatori e la ricca fauna autoctona del Parco. Secondo le prime ricostruzioni, il cervo, presumibilmente un esemplare giovane, ha colpito la donna con gli zoccoli, spingendola contro una parete. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118 e la successiva decisione di rientrare a Roma per ulteriori accertamenti in una struttura ospedaliera, l’episodio ha evidenziato la vulnerabilità di chi, anche con intenzioni innocenti, si avvicina a territori dominati da animali selvatici.L’intervento delle forze dell’ordine, con gli uomini della compagnia di Castel di Sangro guidati dal Capitano Giuseppe Testa, è volto a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e a valutare eventuali responsabilità. Tuttavia, l’evento va oltre la singola vicenda, aprendo un dibattito cruciale sulla gestione del turismo sostenibile e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione del pubblico.Come sottolinea il Direttore del PNALM, Luciano Sammarone, l’episodio riflette una tendenza preoccupante: una propensione a percepire gli animali selvatici come creature mansuete e innocue, dimenticando la loro natura intrinseca e il loro ruolo ecologico. Sebbene l’augurio di pronta guarigione sia rivolto alla turista, l’appello è rivolto a tutti i visitatori: mantenere una distanza di sicurezza, rispettare i confini naturali e non forzare interazioni che potrebbero mettere a rischio sia la sicurezza umana che il benessere degli animali.Ricordiamo che, solo due anni fa, il sindaco di Villalago si è trovato costretto a emanare un’ordinanza per limitare l’accesso a una strada frequentata da orsi attratti dai ciliegi, a seguito di comportamenti irresponsabili da parte di turisti desiderosi di scattare fotografie ravvicinate. Analogamente, segnalazioni di persone che si sono introdotte in proprietà private per immortalare orsi e cervi testimoniano una mancanza di consapevolezza dei rischi connessi.La coesistenza tra uomo e fauna selvatica è un equilibrio delicato, che richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti. Educazione, rispetto delle normative, segnalazione di comportamenti inappropriati e un’attenta pianificazione delle attività turistiche sono elementi imprescindibili per preservare la bellezza e la biodiversità del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, garantendo al contempo la sicurezza e la serenità di residenti e visitatori. Il cervo, come ogni altro animale selvatico, ha diritto al suo spazio vitale e alla sua libertà, e la comprensione di questo principio è fondamentale per un futuro sostenibile.