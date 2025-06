Università del Molise protagonista all’Expo 2025: la biodiversità al centro

L’Università del Molise si appresta a rappresentare l’Italia all’imminente Expo 2025 di Osaka con un progetto ambizioso e innovativo, denominato ‘Biodiversity Net for Life’ (BioNet). Questa iniziativa, un vero e proprio mosaico di competenze scientifiche, nasce dalla sinergia tra nove istituzioni di ricerca dislocate in quattro regioni centrali: Marche, Umbria, Abruzzo e, naturalmente, il Molise. Il progetto, sostenuto finanziariamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), è coordinato dall’Università di Urbino, un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale.La partecipazione all’Expo 2025 non è concepita come una mera vetrina, ma come un’opportunità strategica per proiettare la ricerca universitaria molisana e delle regioni partner su un palcoscenico globale. BioNet si propone di comunicare, attraverso un approccio multidisciplinare, la complessità e il valore intrinseco della biodiversità, andando oltre la semplice constatazione della sua perdita. Il progetto intende illustrare come la salvaguardia della biodiversità sia indissolubilmente legata alla sostenibilità ambientale ed economica, e come la perdita di specie e habitat naturali comprometta la resilienza degli ecosistemi e la qualità della vita umana.BioNet si focalizza sull’interconnessione profonda tra ambiente e territorio, un tema particolarmente rilevante per le regioni coinvolte, caratterizzate da paesaggi diversificati e da una ricca tradizione agricola. Il progetto intende dimostrare come le pratiche agricole sostenibili, la gestione responsabile delle risorse idriche, la conservazione dei suoli e la promozione della filiera corta siano elementi chiave per preservare la biodiversità e garantire la sicurezza alimentare.L’approccio scientifico adottato da BioNet è caratterizzato da una forte componente di ricerca applicata, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete e replicabili per la conservazione della biodiversità. Si prevede l’utilizzo di tecnologie innovative, come il telerilevamento, la modellazione ecologica e l’analisi del DNA ambientale, per monitorare lo stato degli ecosistemi, identificare le specie a rischio e valutare l’efficacia delle misure di conservazione.L’Expo 2025 rappresenta quindi per l’Università del Molise e le istituzioni partner un’occasione unica per condividere risultati di ricerca all’avanguardia, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della biodiversità e stimolare un dibattito internazionale sulle sfide ambientali del nostro tempo. Il progetto BioNet si configura come un messaggio di speranza e di impegno per un futuro più sostenibile, in cui la tutela dell’ambiente e il progresso umano possano coesistere in armonia.