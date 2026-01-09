Vasto, caos in carcere: un sistema sull’orlo del collasso.

Una grave escalation di tensione ha scosso l’istituto penitenziario di Vasto, innescata da una spirale di eventi tragici che impongono una riflessione urgente sullo stato del sistema carcerario italiano.

La situazione, descritta dal sindacato Uilpa come un vero e proprio collasso, è caratterizzata da disordini interni, feriti tra il personale di Polizia Penitenziaria e un clima di profonda inquietudine.

La miccia che ha acceso questa conflagrazione è la perdita di due detenuti in meno di una settimana, entrambi deceduti apparentemente per cause naturali.

Questi decessi, sommati a un contesto già fragile, hanno esacerbato le frustrazioni e le paure all’interno della popolazione carceraria, sfociando in atti di protesta che hanno richiesto l’intervento di forze esterne e il richiamo di personale di servizio.

La presenza massiccia di altre forze dell’ordine testimonia la gravità della situazione.

L’episodio di Vasto, pur non manifestando ufficialmente condizioni di sovraffollamento, è un campanello d’allarme che amplifica una criticità endemica: la carenza strutturale di personale.

Il dato, reso noto dal sindacato, rivela una situazione drammatica con una percentuale di agenti mancanti superiore al 50%, una ferita che si estende a livello nazionale, dove si contano oltre ventimila unità in meno rispetto alle necessità operative.

Questo deficit, unito a un tasso di sovraffollamento detentivo che supera il 138% (con quasi sessantamila detenuti per poco più di quarantadicimila posti), crea un ambiente esplosivo, in cui il rischio di eventi tragici come quello verificatosi a Vasto diventa una realtà tangibile.

La carenza di personale non si traduce solo in una maggiore difficoltà nel garantire l’ordine e la sicurezza all’interno delle carceri, ma incide negativamente sulla qualità dell’assistenza offerta ai detenuti, compromettendo il diritto alla salute, all’istruzione, alla riabilitazione e alla reintegrazione sociale.

La frustrazione e la sensazione di abbandono che ne derivano alimentano il disagio e la rabbia, generando un circolo vizioso che esaspera le tensioni e incrementa il rischio di violenza.

La richiesta di un intervento immediato e concreto non si limita alla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza a Vasto, ma si proietta verso una visione più ampia e strutturale.

È imperativo ridurre la popolazione carceraria attraverso misure alternative alla detenzione, potenziare il personale non solo della Polizia Penitenziaria, ma anche di psicologi, educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, modernizzare le strutture penitenziarie, implementare tecnologie innovative per il monitoraggio e la gestione della popolazione detenuta, e soprattutto, avviare un processo di riforma complessivo del sistema penale, che metta al centro la riabilitazione e la reintegrazione sociale, e che riconosca la dignità e il valore di ogni individuo, anche di coloro che si trovano a scontare una pena detentiva.

La mancata risposta a queste urgenti necessità rischia di trasformare la crisi attuale in un collasso sistemico irreversibile.