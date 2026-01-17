Violenza tra Minori: Etica, Legge e Responsabilità dei Media

La diffusione di un video raffigurante atti di violenza tra minori solleva questioni etiche e legali di profonda rilevanza, al di là della mera necessità di informare l’opinione pubblica.

L’evento, recentemente accaduto in un comune del Basso Molise, ha scatenato un acceso dibattito, alimentato anche dalla pubblicazione online del video stesso, un atto che, a parere del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, andava evitato, nonostante i tentativi di oscurare parzialmente le immagini.

L’incontro formativo, promosso dall’associazione ‘Girolamo La Penna’ e patrocinato dall’Odg del Molise, con gli interventi degli avvocati Matteo Iacovelli e Rolando Santagata, ha offerto un’occasione cruciale per riflettere su questo delicato tema.

Cimino ha sottolineato come la tutela dell’integrità psico-fisica del minore, sia esso vittima o, purtroppo, protagonista di un atto violento, rappresenti un imperativo giuridico e morale.

Il diritto all’immagine, in particolare, assume contorni ancora più complessi quando si tratta di soggetti in età evolutiva, la cui crescita e sviluppo possono essere compromessi da un’esposizione mediatica inappropriata.

La pubblicazione del video, con le conseguenti ripercussioni sulla vita dei minori coinvolti, evidenzia una pericolosa tendenza a strumentalizzare la sofferenza altrui per fini sensazionalistici.

Il gesto della scuola che conferma la residenza dei ragazzi coinvolti, pur in un contesto di trasparenza istituzionale, aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione, amplificando il rischio di stigmatizzazione e isolamento sociale.

Cimino ha esortato i professionisti dell’informazione a un’analisi più approfondita delle implicazioni etiche della loro professione, ricordando come la responsabilità della diffusione di notizie non si esaurisca con il rispetto della correttezza formale, ma implichi un’attenta valutazione dei possibili danni che tali notizie possono arrecare.

L’attenzione è stata posta anche sulla gravità dei commenti negativi e delle aggressioni verbali che si diffondono online, soprattutto sui social media.

Gli esempi tragici di persone che hanno perso la vita a causa di commenti offensivi, anche rivolti a preparazioni culinarie, sottolineano come la cultura di un popolo si manifesti anche nella capacità di esprimere giudizi con responsabilità e rispetto.

L’anonimato offerto dai profili falsi favorisce comportamenti irresponsabili, che minano il tessuto sociale e danneggiano la dignità umana.

L’Ordine dei Giornalisti si impegna a promuovere un dibattito costruttivo sull’argomento, coinvolgendo anche l’amministrazione comunale del paese interessato, e invita attivamente alla segnalazione di comportamenti scorretti o lesivi della dignità dei minori.

La consapevolezza della propria responsabilità e l’impegno per una comunicazione più etica e costruttiva rappresentano la strada per proteggere i minori e promuovere una società più giusta e civile.