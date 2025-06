Z-score bloccato in Molise: SNAMI chiede ripristino dati medici

Il Sindacato Autonomo Medici (SNAMI) del Molise ha sollevato una questione di cruciale importanza per la sanità regionale, indirizzando una comunicazione formale al Presidente della Regione, Francesco Roberti, e al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale (ASRem), Giovanni Di Santo. Al centro della richiesta, il ripristino immediato della trasmissione regolare dei report mensili e trimestrali relativi allo “Z-score” ai Medici di Medicina Generale (MMG) operanti sul territorio.Lo Z-score, lungi dall’essere una mera metrica statistica, si configura come un indicatore chiave per una gestione consapevole e orientata al miglioramento continuo della pratica medica. Esso fornisce ai professionisti un quadro oggettivo e dettagliato della propria performance, consentendo un’autovalutazione rigorosa e una riflessione costruttiva sulle aree di potenziale ottimizzazione. La sua assenza, secondo lo SNAMI, ha generato un deficit informativo che incide negativamente sul lavoro quotidiano dei MMG.La sospensione di questo flusso di dati rappresenta una perdita significativa per l’intero sistema sanitario molisano. Il monitoraggio della performance economica, infatti, non si limita a una mera verifica di bilancio, ma contribuisce a una gestione più efficiente delle risorse e a una corretta allocazione degli interventi. Parallelamente, l’analisi dell’appropriatezza prescrittiva, resa possibile dallo Z-score, rappresenta un elemento fondamentale per contrastare fenomeni di sovrautilizzo di farmaci e procedure, con conseguenti benefici per la collettività e per la sostenibilità finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale.La vice presidente dello SNAMI Molise, Marzia D’Amico, sottolinea come l’assenza di questi report ostacoli la capacità dei medici di famiglia di perseguire attivamente obiettivi di qualità, efficienza e sostenibilità, valori imprescindibili per un sistema sanitario moderno e orientato al paziente. La trasparenza, garantita dalla disponibilità di questi dati, favorisce la responsabilizzazione dei professionisti e stimola un dialogo costruttivo con la struttura sanitaria di riferimento.Il ripristino di questa pratica, pertanto, non è solo una questione di rispetto delle esigenze dei medici, ma una necessità imprescindibile per il rafforzamento del sistema sanitario molisano, garantendo un servizio di qualità superiore e orientato al benessere dei cittadini. Si auspica, pertanto, una risposta positiva e tempestiva da parte delle istituzioni regionali, con l’impegno a superare le ragioni che hanno portato alla sospensione di questo importante strumento di monitoraggio e miglioramento continuo.