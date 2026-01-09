Armonie Rom: un viaggio sonoro tra cultura e tradizione a Campobasso.

Un’immersione vibrante nel cuore pulsante della cultura Rom, un percorso sonoro che danza tra radici ancestrali, improvvisazione istintiva e la memoria collettiva: è l’esperienza che l’Alexian Group ha donato al pubblico dell’Auditorium Giovannitti di Campobasso, nell’ambito del cartellone “Natale è meraviglia.

Luci, emozioni e appuntamenti in città”, un’iniziativa promossa e sostenuta dall’Amministrazione comunale.

L’ensemble, guidato dal carismatico Santino Spinelli, conosciuto artisticamente come Alexian, ha tessuto una trama musicale complessa e affascinante, grazie all’abile intreccio di strumenti e talenti.

Gennaro Spinelli, con il suo violino dal suono intenso, si è fuso con l’eterea magia dell’arpa di Evedise Spinelli.

Gualtiero Lamagna, virtuoso della chitarra manouche e del bouzouki, ha aggiunto un tocco di vivacità e di colore, mentre le linee di basso di Luciano Pennese, delineate con precisione sul contrabbasso, hanno fornito la solida base ritmica a cui Federico Binetti ha dato forma con le sue percussioni etniche, evocando paesaggi sonori lontani.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione Them Romanò, ha rappresentato molto più di un semplice concerto: è stato un ponte tra culture, un’occasione per celebrare l’identità Rom, spesso marginalizzata, e per comunicare la forza espressiva di una tradizione musicale millenaria.

Santino Spinelli, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica e figura di riferimento nel panorama artistico e culturale Rom, ha espresso la profonda emozione del gruppo, sottolineando come la musica sia un linguaggio universale capace di superare barriere e di unire le persone.

Il pubblico presente, caloroso e partecipe, ha reso tangibile il potere di una musica che parla direttamente al cuore, risvegliando ricordi, suscitando emozioni e promuovendo un senso di appartenenza.

L’esperienza ha evidenziato come la musica Rom, con la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, possa contribuire a costruire un futuro più inclusivo e a promuovere il dialogo interculturale.

Un plauso speciale è stato rivolto all’Amministrazione comunale, all’assessora Bibiana Chierchia, ai dirigenti, agli amici molisani e, soprattutto, al pubblico, vero artefice di una serata indimenticabile, che ha testimoniato la vitalità e la rilevanza della cultura Rom nel panorama artistico italiano.

La musica, in questa occasione, si è rivelata non solo intrattenimento, ma anche strumento di consapevolezza, di riscoperta e di celebrazione di un patrimonio culturale prezioso.