Arta Costruzioni molisana vince inchiesta Rai: 122 milioni per la riqualificazione

L’impresa molisana Arta Costruzioni si è distinta tra diciotto aziende leader del settore, aggiudicandosi l’incarico di una complessa opera di riqualificazione e bonifica ambientale destinata alla sede storica della Direzione Generale della Rai, situata nel cuore di Roma, precisamente in Viale Mazzini 14. L’intervento, con un valore complessivo di 122 milioni di euro e un cronoprogramma stimato di 1282 giorni, rappresenta una sfida di notevole portata, che testimonia la riconosciuta competenza e affidabilità dell’azienda molisana.La progettazione, frutto dell’impegno di un team multidisciplinare composto da oltre venticinque specialisti, tra cui ingegneri e architetti provenienti da Termoli, Campobasso, mira a trasformare radicalmente l’edificio, declinando i principi dell’architettura contemporanea e della sostenibilità ambientale. L’approccio non si limita alla semplice ristrutturazione, ma si propone un’opera di rigenerazione profonda, che coniuga funzionalità, estetica e rispetto per l’ambiente.Il progetto ambisce a creare un ambiente di lavoro all’avanguardia, orientato al benessere dei dipendenti e all’ottimizzazione dei processi. L’edificio sarà ridisegnato per favorire la collaborazione e l’innovazione, con la creazione di spazi più fluidi e connessi. L’attenzione al comfort abitativo sarà elevata, con l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per il controllo della temperatura, dell’umidità e dell’illuminazione. Un elemento distintivo sarà l’integrazione di principi biofilici, che promuovono il contatto con la natura attraverso l’introduzione di elementi naturali come piante, luce solare e materiali organici. L’area destinata alla ristorazione sarà completamente rinnovata e ampliata, arricchita da un giardino esterno e nuovi spazi verdi, creando un’oasi di tranquillità nel cuore della città.L’intervento prevede un’accurata bonifica dall’amianto, un rifacimento completo delle facciate e degli impianti obsoleti, e l’implementazione di sistemi avanzati per il miglioramento dell’isolamento acustico e dell’efficienza energetica. La progettazione mira infatti all’ottenimento delle certificazioni Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) e Well Building Standard, garanzia di performance eccezionali in termini di sostenibilità ambientale e benessere degli occupanti. Questo ambizioso progetto non solo riqualifica un importante edificio storico, ma contribuisce anche alla promozione di un modello di sviluppo urbano sostenibile e orientato al futuro.