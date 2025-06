Cerasuolo d’Abruzzo Cup: Vela, Sport e Vino in Abruzzo

Il Marina di Pescara si appresta ad accogliere la quarta edizione della Cerasuolo d’Abruzzo Cup, un evento che incarna la sintesi perfetta tra la passione per la vela e la celebrazione dell’identità enogastronomica abruzzese. Quest’anno, il weekend del 14 e 15 giugno vedrà il contendere di circa quaranta equipaggi provenienti da Abruzzo, Marche e Molise, un tessuto di circoli velici che testimonia la vitalità del panorama sportivo regionale.Fabio Tortini, consigliere del Circolo Nautico, ha illustrato come la competizione non sia solamente una gara di velocità e abilità marinara, ma un’opportunità unica per valorizzare un prodotto tipico di eccellenza: il Cerasuolo d’Abruzzo. L’iniziativa, nata quattro anni fa, si è rapidamente affermata come un format di successo, in grado di attrarre appassionati e curiosi desiderosi di scoprire le peculiarità del territorio.Davide Acerra, del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, ha sottolineato come l’evento rappresenti una rottura con le tradizionali modalità di fruizione del vino, promuovendo un approccio più dinamico e coinvolgente. Il Cerasuolo, con la sua vivace acidità e i suoi aromi fruttati, si rivela un vino versatile, capace di accompagnare una vasta gamma di piatti e di esprimere al meglio le caratteristiche del suolo abruzzese. La sua identità è profondamente legata alla cultura e alle tradizioni locali, rendendolo un simbolo di eccellenza e di orgoglio regionale.Il programma prevede due tappe veliche: una sfida costiera da Pescara verso Ortona, che permetterà agli equipaggi di ammirare la bellezza del litorale adriatico, e un percorso a ritorno da Pescara a Francavilla al Mare, offrendo un’esperienza completa e immersiva nel cuore dell’Abruzzo.Gianni Taucci, presidente del porto turistico ‘Marina di Pescara’, ha enfatizzato come l’evento vada oltre la semplice competizione velica, rappresentando una vetrina di eccellenza per le tradizioni e i prodotti tipici del territorio. Il binomio vela-vino, lungi dall’essere una moda passeggera, si conferma una formula vincente per promuovere un patrimonio culturale e gastronomico unico, valorizzando il Cerasuolo d’Abruzzo come espressione autentica dell’Abruzzo e rafforzando il legame tra sport, territorio e enologia. L’evento si configura dunque come un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, per un’Abruzzo sempre più consapevole della propria identità e del proprio potenziale.