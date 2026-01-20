cityfood
cityeventi
mercoledì 21 Gennaio 2026
Campobasso Economia

Corruzione digitale: sfida e pilastro di un futuro più virtuoso

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Prevenzione della corruzione nell’era digitale: sfida, opportunità e pilastro del futuroIl recente evento promosso da Autorità Nazionale Anticorruzione, in sinergia con l, e l’Associazione di Comuni (ANCI) e la Camera di Commercio del Molise, rappresenta un passo cruciale in un percorso di innovamento del sistema.
La data, 29 gennaio, si conferma, punto di partenza, per un ciclo di incontri di questo tipo.
Questo impegno si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Anticorruzione 2, con orizzonte temporale 202, e di una visione 28.

L’obiettivo primario è supportare le amministrazioni nell’implementazione di questo programma.

Oltre la trasparenza e la conformità, l’efficienza amministrativa:L’adozione di strumenti digitali e dati non è solo un obbligo, ma un investimento di valore.
Si punta a costruire un nuovo sistema, sempre più virtuoso, dove la collaborazione.
Si parla di digitalizzazione dei processi, che siano resocontabilità, di sicurezza e di una cultura della legalità.

L’innovazione tecnologico consente una tracciabilità dei processi decisionali e più.
* Analisi dei rischi: Prevenire la corruzione richiede una comprensione profonda.

* Open data e accessibilità: Rendere le informazioni pubbliche è un atto di impegno.
* #etica e #valori: Promuovere valori di integrità e impegno.
* #formazione e sensibilizzazione: educare ed essere consapevoli.
* #innovazione ed efficienza: la tecnologia a supporto del miglioramento.

L’obiettivo finale è un’amministrazione più aperta, più affidabile, più al servizio dei cittadini.
La prevenzione della corruzione digitale si concretizza nella creazione di un futuro basato su valori di integrità e progresso.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap