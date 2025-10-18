Credito alle imprese: Molise ultimo, divario regionale preoccupante.

L’andamento del credito bancario alle imprese italiane, dopo un periodo di contrazione, ha mostrato segnali di ripresa negli ultimi mesi, con un incremento generalizzato dei finanziamenti concessi.

Tuttavia, questa ripresa non si è distribuita uniformemente sul territorio nazionale, evidenziando marcate disparità regionali e provinciali.

Un’analisi approfondita dei dati, recentemente pubblicati dalla Cgia di Meste, rivela un quadro preoccupante per diverse aree del Paese, con il Molise che emerge come regione particolarmente penalizzata.

Tra la fine del 2024 e il mese di luglio corrente, un numero significativo di province italiane non ha ancora percepito l’effetto positivo di questa rinnovata propensione al credito da parte delle banche.

Il Molise, in particolare, si colloca all’ultimo posto in una graduatoria che fotografa le performance del credito bancario a livello regionale, con una contrazione degli impieghi pari al -2,1%, un dato sensibilmente inferiore al +0,9% che rappresenta la media nazionale.

Questa situazione, lungi dall’essere un’anomalia, riflette dinamiche economiche e strutturali più complesse che affliggono la regione.

Le imprese molisane, soprattutto quelle localizzate nella provincia di Isernia, subiscono il colpo più duro, con una diminuzione degli impieghi bancari che raggiunge il -3%.

Anche la provincia di Campobasso, pur registrando un andamento leggermente migliore, si attesta su una contrazione pari all’1,6%, indicando una generale difficoltà di accesso al credito per il tessuto imprenditoriale regionale.

Diversi fattori possono contribuire a questa divergenza rispetto alla media nazionale.

Tra questi, si possono ipotizzare: una maggiore propensione al rischio percepita dalle banche nei confronti delle imprese molisane, a causa di una struttura produttiva caratterizzata da piccole e medie imprese spesso con una limitata solidità finanziaria; una minore diversificazione economica, che rende la regione più vulnerabile agli shock esterni; una maggiore incidenza di attività con bassa produttività, che incide negativamente sulla capacità di rimborso dei finanziamenti; e, infine, una possibile carenza di infrastrutture finanziarie e di servizi di supporto all’impresa, che ostacola l’accesso al credito.

La situazione evidenziata solleva interrogativi cruciali sulle politiche di sostegno all’economia regionale e sulla necessità di interventi mirati a favorire l’accesso al credito per le imprese molisane, al fine di promuovere la crescita economica, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro.

Un’analisi più approfondita delle cause di questa disparità, unitamente a misure concrete di supporto, si rendono imprescindibili per colmare il divario e garantire uno sviluppo più equilibrato e sostenibile per l’intera regione.