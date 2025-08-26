DR Automobiles: Investimenti in crescita e nuova espansione industriale

DR Automobiles Groupe accelera l’espansione industriale e rafforza il suo posizionamento strategico nel panorama automotive italiano ed europeo.

In una mossa significativa che testimonia l’ambizione e la fiducia nel futuro, DR Automobiles Groupe ha annunciato un ampliamento sostanziale del suo investimento nel polo industriale di Macchia d’Isernia (Molise), portandolo da un iniziale 50 milioni di euro a ben 70 milioni.

Parallelamente, l’azienda ha avviato la riconversione del sito ex Saxa Gres di Anagni (Frosinone), acquisito a inizio agosto, un’operazione che segna un ulteriore passo avanti nella sua strategia di crescita.

L’incremento dell’investimento, inizialmente comunicato durante l’Expo di Osaka, riflette l’emergere di un progetto di portata rilevante, la cui natura sarà presto divulgata.

Questa iniziativa prevede la realizzazione di nuove infrastrutture produttive, che daranno impulso all’occupazione locale con l’assunzione di 300 nuovi dipendenti e l’implementazione di un processo di produzione completo e autonomo per nuovi modelli di veicoli in Molise.

Il sito di Anagni, strategicamente situato in prossimità dell’autostrada A1 e servito da un importante scalo ferroviario, assume un ruolo chiave nell’espansione complessiva del Gruppo.

L’insediamento dell’attività di Anagni permetterà di ottimizzare i processi operativi precedentemente gestiti presso la sede centrale di Macchia d’Isernia, garantendo al contempo l’assorbimento di 67 ex dipendenti di Saxa Gres, contribuendo così alla riqualificazione professionale e alla creazione di opportunità di lavoro in un’area industrialmente significativa per la provincia di Frosinone.

“Siamo profondamente soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo,” ha dichiarato Antonella Tortola, Amministratore Delegato di DR Automobiles Groupe.

“Questo risultato è il frutto di un intenso lavoro di squadra che coinvolge diversi attori e che auspichiamo possa contribuire allo sviluppo del nostro gruppo e alla rivitalizzazione di un’area industriale con una forte tradizione nel settore automotive.

“Con una gamma di 7 brand e 28 modelli, DR Automobiles Groupe detiene attualmente una quota di mercato del 2,56% nel segmento privato italiano (dati 2024).

Il primo semestre del 2025 ha visto una crescita dei ricavi del 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a testimonianza della solidità finanziaria e della capacità di crescita dell’azienda.

La visione strategica di DR Automobiles Groupe non si limita al mercato italiano.

La divisione esteri è attivamente impegnata in un’espansione capillare in Spagna, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia, attraverso l’apertura di concessionarie e la nomina di distributori diretti, consolidando così la presenza internazionale del Gruppo e proiettandolo verso un futuro di crescita sostenibile.

Questo piano espansivo sottolinea l’impegno di DR Automobiles Groupe a diventare un attore chiave nel panorama automotive europeo e globale.