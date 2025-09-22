Ferrovia Molisana: Interruzione Servizio e Cronica Emergenza

L’infrastruttura ferroviaria molisana, un tempo rete vitale per la regione, si trova ora ad affrontare un’ulteriore, significativa interruzione del servizio.

A partire da oggi e protrattasi fino al 19 gennaio 2026, la circolazione dei treni è sospesa lungo il tratto cruciale tra Isernia e Venafro, un provvedimento necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata.

Questa sospensione, sebbene funzionale al miglioramento a lungo termine della rete, impatta direttamente la mobilità dei cittadini molisani, costringendo Trenitalia a sostituire i servizi regionali con un servizio sostitutivo di autobus.

I treni diretti a Roma sono interrotti tra Isernia e Cassino, mentre quelli in direzione Napoli vedono la sospensione del servizio tra Vairano e Isernia.

Il blocco del tratto Isernia-Venafro si inserisce in un quadro più ampio di problematiche che affliggono il sistema ferroviario regionale.

La stazione di Campobasso, fulcro nevralgico per i collegamenti interni ed esterni, è fermamente chiusa dal 2020, vittima dei lavori di elettrificazione che hanno subito, con il passare del tempo, una serie di complessivi rinvii.

Questo ritardo, con conseguenze significative per la fruibilità del servizio, testimonia le sfide intrinseche alla gestione e al finanziamento di progetti infrastrutturali complessi.

A questo si aggiunge la precaria condizione della tratta che collega Campobasso a Termoli, una linea che, dopo una riapertura celebrata nel 2020, è stata nuovamente dichiarata inutilizzabile nel 2022 a seguito di una frana che ha compromesso la stabilità del binario.

Questi eventi, purtroppo non isolati, mettono in luce una vulnerabilità strutturale dell’infrastruttura, esacerbata da una potenziale carenza di investimenti in manutenzione preventiva e di adeguamento alle mutate condizioni ambientali.

Il risultato di questa concatenazione di eventi è un Molise, a parte la limitata presenza della linea adriatica che costeggia la fascia costiera, sostanzialmente isolato dal resto del paese, privo di una rete ferroviaria efficiente e funzionale a garantire collegamenti rapidi e affidabili con le principali città nazionali.

La situazione attuale non solo penalizza la mobilità dei cittadini, ma incide negativamente sullo sviluppo economico e sociale della regione, limitando le opportunità di crescita e di connessione con il resto d’Italia.

La necessità di un piano strategico di rilancio del sistema ferroviario molisano, che integri interventi urgenti di ripristino, investimenti in sicurezza e una visione a lungo termine per l’ammodernamento della rete, appare ora più impellente che mai.