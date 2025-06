Imposta di soggiorno a Campomarino: nuova strategia per il turismo.

A Campomarino, rinomato centro turistico della costa molisana, si configura una nuova strategia di gestione delle risorse comunali attraverso l’introduzione di un’imposta di soggiorno. L’ammontare stabilito dalla Giunta comunale è fissato a 1,50 euro per ogni pernottamento, con un limite massimo di cinque notti consecutive all’interno della stessa struttura ricettiva. Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio di ottimizzazione delle entrate comunali, finalizzate a sostenere e migliorare l’offerta turistica e i servizi destinati sia ai visitatori che ai residenti.L’affidamento del servizio a una società esterna specializzata costituisce un elemento cruciale di questa iniziativa. La scelta non è motivata unicamente dalla necessità di una gestione amministrativa efficiente e standardizzata dell’imposta, ma anche, e soprattutto, dalla volontà di implementare un sistema di controllo rigoroso. L’attività di monitoraggio andrà a focalizzarsi sull’individuazione di eventuali comportamenti elusivi, mirando a garantire una riscossione integrale e tempestiva delle somme dovute.La decisione di esternalizzare il servizio è stata dettata, inoltre, dalla carenza di personale qualificato all’interno dell’Ufficio Tributi, un fattore che avrebbe potuto compromettere l’efficacia del sistema di controllo e la sua corretta applicazione. L’imposta di soggiorno, essendo una novità per il comune, richiede competenze specifiche e una capacità di analisi e gestione dei dati che l’organico attuale non poteva garantire in maniera ottimale.Questa iniziativa si pone quindi come un esempio di governance moderna, che mira a coniugare l’esigenza di finanziamento dei servizi pubblici con l’ottimizzazione delle risorse umane e l’introduzione di strumenti di controllo avanzati. L’obiettivo finale è quello di rafforzare l’attrattività turistica di Campomarino, assicurando al contempo una gestione finanziaria trasparente e responsabile. La società esterna, in questo contesto, non è semplicemente un fornitore di servizi, ma un partner strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.