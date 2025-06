Molise: Camera di Commercio Spinge l’Export con Formazione Gratuita

La Camera di Commercio del Molise, con il supporto operativo della sua Azienda Speciale “Serm”, lancia un’iniziativa strategica volta a potenziare la competitività delle imprese locali nel panorama internazionale. Nell’ambito del più ampio progetto “Sostegno all’export dell’Italia”, viene offerto un percorso formativo gratuito e accessibile online, progettato per rispondere alle crescenti sfide e opportunità dell’espansione commerciale transfrontaliera.L’offerta didattica, concepita per una flessibilità che tenga conto delle diverse maturità aziendali, si declina in tre moduli distinti, ciascuno focalizzato su aspetti cruciali per il successo nell’export. Il primo, denominato “Export Kit”, si rivolge specificamente alle piccole e medie imprese (PMI) che necessitano di una solida base di conoscenze e strumenti operativi per affrontare le prime fasi dell’internazionalizzazione. Questo modulo introduttivo fornisce le fondamenta essenziali per la pianificazione strategica, la gestione documentale, la comprensione delle normative doganali e la ricerca di partner commerciali affidabili.Il secondo modulo, “Formazione Export Digitale”, è dedicato all’utilizzo strategico delle tecnologie digitali per amplificare la portata e l’efficacia delle iniziative di export. Questo percorso formativo approfondisce le opportunità offerte dall’e-commerce transfrontaliero, dal marketing digitale mirato, dall’utilizzo strategico dei social media e dalla gestione della reputazione online in contesti internazionali. L’obiettivo è fornire alle imprese le competenze necessarie per costruire una presenza digitale solida e attrattiva nei mercati esteri.Infine, “Formazione Mercati ad Alto Potenziale” è pensato per le aziende che già operano con successo all’estero e desiderano affinare le proprie strategie, focalizzandosi su mercati specifici caratterizzati da un elevato potenziale di crescita. Questo modulo approfondisce l’analisi economica, le dinamiche socioculturali e le peculiarità normative dei paesi target, fornendo agli imprenditori gli strumenti per adattare le proprie offerte, costruire relazioni commerciali durature e mitigare i rischi connessi all’ingresso in nuovi contesti economici.L’iniziativa rappresenta un investimento strategico nel tessuto economico regionale, mirato a sostenere la crescita delle imprese molisane attraverso l’acquisizione di competenze specialistiche e l’apertura a nuovi mercati. Per ulteriori informazioni e per accedere ai materiali didattici, si invita a consultare il sito web ufficiale della Camera di Commercio del Molise.