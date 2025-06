Riqualificata la SP 84: sviluppo e sicurezza per l’area Isernina

Il completamento degli interventi di riqualificazione e modernizzazione della Strada Provinciale N.84 Istonio-Sangrina rappresenta una tappa fondamentale per la mobilità e lo sviluppo socio-economico del territorio compreso tra Capracotta e Castel del Giudice, in provincia di Isernia. L’importanza di questa infrastruttura, storicamente cruciale per i collegamenti tra i comuni montani e la pianura, è sottolineata dal Sindaco Candido Paglione, che ne evidenzia il ruolo propulsivo per le comunità locali.Il progetto, finanziato attraverso risorse derivanti dal Piano Operativo Infrastrutture del Fondo Sociale Europeo (FSC) 2014-2020, e concretizzato grazie alle delibere del Comitato Interministeriale per la Pianificazione Economica (CIPE) del 1 dicembre 2016 (n. 54) e del 28 febbraio 2018 (n. 12), ha superato un percorso amministrativo complesso, segnato da inevitabili ritardi. Questi ostacoli, comuni a molte opere pubbliche, sono stati affrontati con determinazione, testimoniando la resilienza e la competenza delle istituzioni coinvolte.La Provincia di Isernia, in qualità di ente proprietario della strada, ha gestito l’appalto e l’esecuzione dei lavori, dimostrando un impegno costante per la riqualificazione della rete stradale provinciale. Il Sindaco Paglione esprime particolare gratitudine ai tecnici provinciali, riconoscendone il contributo fondamentale nel superamento delle difficoltà burocratiche e tecniche.L’intervento non si limita a un mero miglioramento della percorribilità, ma mira a garantire la sicurezza degli utenti, con un impatto significativo sulla qualità della vita delle comunità locali. La S.P. 84, una volta completata l’ultima tratta della Fondovalle Sangro, che collega Quadri e Gamberale, si integrerà perfettamente nel sistema viario regionale, facilitando l’accesso all’Autostrada A14 e aprendo nuove opportunità di sviluppo economico e turistico per l’intera area montana. Questo miglioramento infrastrutturale favorirà la connettività, incentivando lo scambio di beni, servizi e idee, rafforzando il tessuto sociale ed economico del territorio. L’investimento si configura quindi come un elemento chiave per la rivitalizzazione delle aree interne, promuovendo la coesione sociale e la riduzione delle disparità territoriali, in linea con le strategie di sviluppo locale e le politiche di inclusione territoriale.