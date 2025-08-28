Stellantis in calo: quota di mercato sotto pressione in Europa

Il Gruppo Stellantis registra un andamento contrastante nel mercato automobilistico europeo occidentale (Unione Europea, EFTA e Regno Unito).

A luglio, le immatricolazioni hanno totalizzato 151.391 unità, segnando una lieve contrazione dell’1,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Questa diminuzione si riflette anche nella quota di mercato, che si è assottigliata dal 14,9% al 13,9%, un dato che evidenzia un aumento della competizione nel panorama europeo.

Considerando i primi sette mesi dell’anno, la situazione si fa ancora più definita: le immatricolazioni di Stellantis ammontano a 1.192.746, con un calo complessivo dell’8,1%.

Questo decremento significativo incide sulla quota di mercato, che si attesta al 15,1%, inferiore al 16,4% registrato nel periodo comparato del 2024.

L’analisi suggerisce una potenziale necessità di revisione strategica per il Gruppo, con particolare attenzione all’adattamento a un mercato in evoluzione e alla risposta alle nuove dinamiche competitive.

Parallelamente, il mercato europeo occidentale nel suo complesso mostra un quadro più dinamico.

A luglio, le vendite totali hanno raggiunto 1.085.356 veicoli, in crescita del 5,9% rispetto all’anno precedente.

Questa performance positiva potrebbe essere attribuita a diversi fattori, tra cui incentivi governativi, cambiamenti nelle preferenze dei consumatori o l’introduzione di nuovi modelli da parte di altri produttori.

Nel complesso, i primi sette mesi del 2024 hanno visto immatricolazioni pari a 7.900.877 unità, un dato sostanzialmente stabile rispetto all’analogo periodo del 2024.

Tuttavia, questa stabilità generale nasconde variazioni significative tra i diversi marchi e segmenti di mercato, suggerendo che la competizione per la quota di mercato rimane intensa.

L’Acea (Associazione delle Case Europee degli Autoveicoli) fornisce dati cruciali per comprendere le tendenze e le sfide che caratterizzano il settore automobilistico europeo, fornendo un quadro di riferimento essenziale per le decisioni strategiche dei costruttori.

L’evoluzione del mercato automobilistico europeo, con i suoi trend contrastanti e la crescente complessità, richiede una capacità di adattamento e innovazione sempre maggiore da parte di tutti gli attori coinvolti, con particolare attenzione all’impatto di fattori come la transizione verso l’elettrico, le nuove tecnologie di guida autonoma e le mutate aspettative dei consumatori.